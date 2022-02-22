نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الضمان الصحي استعلام عن تامين صحي عبر الرابط الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجلس الضمان الصحي استعلام عن تامين صحي ، يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية عن كيفية الاستعلام عن التأمين الطبي مجلس الضمان الصحي التعاوني حيث قامت المملكة العربية السعودية بتسهيل عمليات الاستفسارات الإلكترونية وتسهيل الوصول لها من قبل المواطن والوافد والزائر من أجل معرفة البيانات الخاصة به حيث تعتبر العملية من العمليات المطلوبة وذلك لضمان التعالج على نفقة التأمين من قبل المستشفيات المتعاقدة أو لتقديم الأوراق في العمل، حيث يقدم مجلس الضمان الصحي التعاوني العديد من الخدمات عبر الإنترنت للتسهيل على القارئ الوصول للخدمة الخاصة به.

استعلام على تأمين طبي برقم الهوية

يمكن للقارئ أن يقوم بمعرفة بيانات التامين عبر الإنترنت ببيانات هويتك الخاصة به، وقد قامت المملكة كما ذكرنا بتسهيل العملية على القارئ للوصول البيانات الخاصة به عبر الإنترنت للوصول لها في أي وقت وللقيام بعملية الاستعلام عن التأمين الصحي عبر هويتك فالعملية كالآتي:

أولا ادخل على موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني cchi gov.

ثانيا اختر استعلامات عن التأمين.

ثالثا اضغط على بيانات التأمين.

رابعا اكتب بيانات هويتك الوطنية في المكان المحدد.

خامسا بكتابة رمز التأكيد الموضح أمامك بتأكيد التعامل البشري.

سادسا اضغط على إرسال..

سابعا ستصلك كل البيانات الخاصة بتأمينك.

بهذا يكون القارئ قد عرف طريقة الاستعلام على تأمينك عبر الموقع المخصص إلكترونيا وتوضيح إمكانية الاستفسار عن التأمين الصحي، والوصول للبيانات الخاصة به.

استعلام عن تأمينك برقم الإقامة

تتيح أيضا البوابة الاستفسار عن التامين الصحي للمقيمين من خلال مجلس الضمان الصحي بعد أن وضحنا عملية معرفة التأمين الصحي للمواطنين، وسنقوم بتعريف القارئ عن القيام بالعملية والاستعلام عن التامين الطبي مجلس الضمان الصحي برقم إقامتك عبر مجلس الضمان الصحى، وللقيام بالعملية كالآتي:

أولا ادخل على رابط مجلس الضمان الصحي السعودي.

ثانيا اضغط على استعلام على التأمين.

ثالثا بالنقر على معلومات التأمين.

رابعا اكتب البيانات الخاصة بإقامتك في المكان المحدد.

خامسا اكتب الرمز التأكيدي.

سادسا اضغط على الاستعلام.

سابعا ستظهر لك بياناتك الخاصة في المكان المحدد.

بهذا يكون القارئ عرف الاستعلام على تأمين طبي برقم الإقامة عبر مجلس الضمان إلكترونيا، ووضحنا القيام بالعملية للمواطن أيضا للتسهيل عليهم.

استعلام عن تامين زائر مجلس الضمان الصحي

يمكن أيضا أن يقوم أي زائر بالمملكة أن يقوم بالاستعلام على تأمين زائر عبر الإنترنت بعد أن وضحنا القيام بعملية الاستعلام على التأمين الخاص بالمواطن والمقيم، وللقيام بالعملية اتبع الآتي: