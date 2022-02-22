نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي فعاليات يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030 في المقال التالي
تشهد المملكة العربية السعودية نهوضاً في كافة مجالاتها لم تشهده من قبل في ظل ولاية الملك سلمان عبد العزيز آل سعود من أجل هذا قام الملك بإصدار أمراً ملكياً أن يكون يوم 22 فبراير ميلادياً من كل عام هو يوم ذكرى التأسيس ويطلق عليه يوم التأسيس، وتحتفل به المملكة كيوم إجازة رسمي على أن يصبح يوم 22 فبراير 2022 هو أول يوم للإحتفال للمرة الأولى، حيث يقوم السعوديون بالإحتفال بيوم التأسيس من خلال إقامة فعاليات لم يقومون بها سابقاً.
يوم التأسيس في ظل رؤية 2030
- استطاع الملك سلمان بن عبد العزيز خلال فترة توليه منذ 7 سنوات أن ينهض بالبلاد نهوضاً تاريخياً وتحقيق إنجازات شهدتها البلاد في مختلف المجالات لم تحدث مسبقاً قام بتنفيذها ولي عهده الأمير محمد بن سلمان الذي لم يبخل على بلاده بالأفكار الجديدة والمبادرات السياسية حتى تتأهل المملكة للسير في طريق رؤية 2030.
- وقد قدمت المملكة عدة مبادرات دولية خلال الفترة الماضية أهمها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، كما أطلقت المملكة بعض المبادرات المحلية مثل مبادرة خطط التدوير واستراتيجيات بعض مناطق الدولة حتى يتم تحقيق التنمية الشاملة، لتعم الإستفادة على جميع المواطنين.
أهمية يوم التأسيس في السعودية
تسعى الحكومة السعودية على تقوية روح الإنتماء بين أفراد الشعب وذلك من خلال إقامة الذكرى التاريخية للإحتفال بمجهودات الدولة في التقدم، ويمكننا ذكر النقاط الأساسية لأهمية ذلك اليوم من خلال مايلي:
- يعود الإحتفال بيوم التأسيس لأهميته بين الأيام الوطنية التي تحتفل بها المملكة وتفخر بها.
- تتمكن الأجيال القادمة من معرفة دور الأجيال الحالية في النهوض بالمملكة وتأسيس السعودية الأولى.
- تتذكر الدولة خلال الإحتفال بيوم التأسيس الإنجازات التي حققتها والنهوض الغير مسبوق في قطاعات الدولة المتعددة.
فعاليات يوم التأسيس في السعودية
سوف يكون هناك بعض الفعاليات في مدينة الرياض تزامناً مع يوم التأسيس السعودي خلال أيام متتالية بداية من يوم التأسيس كما سنوضح فيما يلي:
- يستضيف مسرح محمد عبده أوبريت التأسيس يوم 23 فبرايروالذي يقدم بعض الأيقونات التاريخية منذ ثلاث قرون خلال مسرح غنائي.
- تستمتع مدينة الرياض يوم 24 فبراير بعروض الدرونز الجوية والألعاب النارية في ظل مرور الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير تركي بن عبد العزيز خلال طريق مزين باللوحات الفنية.
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