كيكة الراوني الهشة بجوز الهند حضريها على اصولها

كيك الرواني الهشة الخفيفة، كيك الرواني تعد من أشهر أنواع الكيك بالمطبخ اليمني، والتي يفضلها الكبار والصغار، لأنها تتميز بهشاشة لا يوجد مثلها، ورائحة مميزة، ويمكن إضافة نكهات متعددة إليها، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيك الرواني.

طريقة عمل كيك الرواني:

كأس كبير من الدقيق.

١٥٠ جرام من السميد الناعم.

كأس متوسط من السكر.

خمس حبات من البيض كبير الحجم.

ملعقة متوسطة من الفانيلا.

٧ جرام من الملح.

ست ملاعق صغيرة من بشر جوز الهند.

مقادير الشربات للكيكة:

نصف لتر من الماء المغلي.

كوب صغير من العسل الأبيض.

مقادير تزيين الوجه:

ثلاث كؤوس من بشر جوز الهند.

٣ كؤوس كبيرة من الفستق الحلبي المجروش.

خطوات تحضير الكيك:

اخفقي السكر مع البيض جيدا، ثم ضيفي إليهم الفانيلا، ثم اخفقيهم لمدة ست دقائق، بواسطة العجان الكهربائي، حتى يتكون خليط كريمي. ضيفي السميد، والدقيق، والملح، وبشر جوز الهند إلى خليط السكر، ثم امزجي جميع المكونات لمدة ١٣ دقيقة، حتى يتكون خليط كريمي وقوامه كثيف. اسكبي خليط السميد في قالب مدهون برشة من السمن البلدي، ثم ضعيه في فرن تم تسخينه من قبل، ثم اتركيها على نار متوسطة لمدة ساعة إلا ثلث، حتى تنضج كيك الرواني. اتركي الكيكة جانبا، حتى تهدأ قليلا.

طريقة تحضير الشربات:

ضيفي العسل الى مقدار الماء المغلي، ثم امزجيهم مع بعضهم البعض، حتى يذوب العسل تماما، حتى يصبح الشربات جاهز للاستخدام. اسكبي خليط العسل فوق الكيكة، ثم زينيها بالمكسرات، وبشر جوز الهند، حتى تصبح كيك الرواني جاهزة للتقديم.

سر نجاح تحضير كيك الرواني:

اسكبي مقدار الدقيق تدريجيا فوق باقي المكونات، ثم قلبيه بشكل سريع، حتى لا يتكتل. امزجي جميع المكونات مع بعضها البعض في اتجاه واحد، حتى يمتزج الخليط جيدا. استخدمي شربات مخفف، حتى يتخلل الكيكة. اسكبي الشربات وهو ساخن فوق الكيك، ثم يتم تقطيعها وتقديمها.

فوائد كيك الرواني: