إن حساب المواطن طريقة تقديم طلب الاعتراض على مبلغ الاستحقاق أحد ما يهتم بمعرفته المواطنين داخل السعودية، وهذا حيث يوجد بعض الأشخاص الذين ظهر لهم عدم استحقاقهم للدفعة الجديدة من الدعم في حين أنهم يستحقون ذلك، لذلك وفر إليهم البرنامج الطريقة التي يمكنهم من خلالها تقديم شكوى واعتراض على عدم الأهلية، ليتمكنوا من الحصول على الدعم إذا كانوا يستحقون ذلك، وهذا لأن البرنامج حريص على تقديم الدعم للأشخاص المستحقين له.

حساب المواطن طريقة تقديم طلب الاعتراض على مبلغ الاستحقاق

دائماً يفتح حساب المواطن البوابة الخاصة بتقديم طلبات الاعتراض على الاستحقاق أمام المستفيدين منه، ولهذا يبحث المواطنين المستحقين والغير حاصلين على الدعم لهذه الدفعة عن الطريقة التي يتم بها الاعتراض على الاستحقاق، والتي تتم من خلال التالي:

التوجه إلى بوابة حساب المواطن.

إضافة بيانات الدخول والضغط على تسجيل دخول.

الانتقال إلى تاريخ الاستحقاق.

تظهر كل الأسباب التي أدت إلى رفض الطلب.

يجب النقر على رفع طلب اعتراض.

ملء كل البيانات المتعلقة بالطلب.

الضغط على إرسال.

الاستعلام عن الأهلية في حساب المواطن

أحد خدمات حساب المواطن هي خدمة الاستعلام والتحقق من الأهلية والمقدم من خلال وزارة الموارد البشرية، حيث يستطيع أن يتعرف المواطن المستفيد من الدعم عن استحقاقه أو لا للدفعة الحالية من خلال اتباع التالي:

التوجه إلى موقع حساب المواطن.

إضافة رقم الهوية.

تسجيل كلمة المرور.

الضغط على تسجيل.

تحديد الاستعلام عن حساب المواطن.

إدخال رقم الهوية.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على الاستعلام.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

لقد قام البرنامج بتحديد بعض الشروط الواجب استيفاؤها لإمكانية الحصول على الدعم من خلاله، وهذا حتى يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، وهي كالآتي: