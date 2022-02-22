يقوم موقع وزارة الموارد البشرية بتقديم عدد كبير من الخدمات لعدد كبير جداً من فئات المجتمع بالمملكة العربية السعودية؛ حيث أن أكثر الخدمات التي تُقدمها تكون عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ومن ضمن الخدمات التي تُقدمها الوزارة هي خدمة الاستعلامات؛ حيث أنها تُمكن المواطنين من الاستعلام عن الأهلية في الضمان، واليوم سوف نوضح لكم استعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

استعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

بإمكان أي شخص الاستعلام عن أهلية الضمان المطور من خلال إتباعه لبعض الخطوات وهي كالتأتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من خلال النقر على وزارة الموارد البشرية.

النقر على الخدمة المُرادة من خلال القائمة الجانية التي ستظهر فق الصفحة بمجرد دخولك على الصفة الرسمية.

قمّ بالغط على أيقونة الاستعلام عن معاش الضمان.

أدخل رقم السجل المدني الخاص بك في الخانة الشاغرة المخصصة له.

أعد كتابة رقم التحقق المرئي في الخانة الشاغرة أسفله.

أنقر على الاستعلام وبعدها ستُعرض لك نتيجة الأستحقاق.

حالات إيقاف صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443

يوجد عدة حالات لإيقاف صرف الضمان المطور في المملكة العربية السعودية والحالات جاءت كالتالي: