نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور في المقال التالي
عمر شويل - جدة استعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور - ثقفني
يقوم موقع وزارة الموارد البشرية بتقديم عدد كبير من الخدمات لعدد كبير جداً من فئات المجتمع بالمملكة العربية السعودية؛ حيث أن أكثر الخدمات التي تُقدمها تكون عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ومن ضمن الخدمات التي تُقدمها الوزارة هي خدمة الاستعلامات؛ حيث أنها تُمكن المواطنين من الاستعلام عن الأهلية في الضمان، واليوم سوف نوضح لكم استعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور.
استعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور
بإمكان أي شخص الاستعلام عن أهلية الضمان المطور من خلال إتباعه لبعض الخطوات وهي كالتأتي:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة من خلال النقر على وزارة الموارد البشرية.
- النقر على الخدمة المُرادة من خلال القائمة الجانية التي ستظهر فق الصفحة بمجرد دخولك على الصفة الرسمية.
- قمّ بالغط على أيقونة الاستعلام عن معاش الضمان.
- أدخل رقم السجل المدني الخاص بك في الخانة الشاغرة المخصصة له.
- أعد كتابة رقم التحقق المرئي في الخانة الشاغرة أسفله.
- أنقر على الاستعلام وبعدها ستُعرض لك نتيجة الأستحقاق.
حالات إيقاف صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443
يوجد عدة حالات لإيقاف صرف الضمان المطور في المملكة العربية السعودية والحالات جاءت كالتالي:
- في حال عد الالتزام بأي شرط من الشروط الموضوعة من قِبل الضمان الاجتماعي.
- إذا ثبت أنَّ الشخص قد قدّم معلومات غير صحيحة أو ليس لها أي أساس عنه أو عن الأسرة.
- إذا تأخر المستفيد عن تحديث بياناته لمدة أكبر من ثلاثون يوماً على العلم بأن قد وصل إبلاغه بالتحديثات.
- في حال عدم التزام المستفيد بخطّة التأهيل على الرغم من أنَّه قادر على التأهيل.
- إن كان المستفيد من الضمان الاجتماعي باستطاعته على العمل ولكنه لا يرغب في البحث عن عمل ولا يريد الحصول على أية وظيفة من الوظائف المعتمدة بواسطة وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية، أو أنَّه لم يقبل عروض التوظيف التي تكون مناسبة له.
- في حال ثبت أن المستفيد يقيم بأحد مراكز الإيواء أو بأحد المراكز العلاجية.
- في حال تنازل المستفيد عن المرتب الذي يستحقه من الضمان الاجتماعي.
- في حال وفاة المستفيد يتم اسقاط الضمان عنه.
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