نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبارات تهنئة بيوم التأسيس السعودي ومفاجأة بالعاصمة الرياض احتفالا بهذه الذكري في المقال التالي

عمر شويل - جدة عبارات تهنئة بيوم التأسيس السعودي، اليوم هو ذكري التأسيس للمملكة العربية السعودية الموافق 22 فبراير من كل عام، يختلف هذا اليوم عن اليوم الوطني السعودي، فاليوم الوطني هو ذكري الاحتفال بتوحيد أراض المملكة تحت مسمي المملكة العربية السعودية، بينما يوم التأسيس هو يوم تأسيس السعودية منذ ما يقارب 300 عام. ولذلك يصبح التاريخين ذكري وطنية تحتفل بها جميع أبناء المملكة تمجيد لاسم المملكة العربية السعودية أعتزازا بتاريخها.

عبارات تهنئة بيوم التأسيس السعودي

يتبادل أبناء المملكة رسائل تهنئة بيوم التأسيس السعودي ومن أشهر تلك العبارات:

في ذكري التأسيس السعودي، دام عزك يا وطني.

دامت المملكة في حب وعطاء وفخر وعزة.

حفظ الله المملكة أرضا وشعبا ودام عزها.

دامت راية المملكة العربية السعودية مرفرفة عاليا.

أهنئ نفسي وأهنئكم بذكري التأسيس السعودي.

كن فخورا بكونك سعودي وأرفع رأسك عاليا.

كلمات وعبارات عن يوم التأسيس السعودي

كل عام والشعب السعودي في عزة وفخر، بلادي مصدر فخري اعتزازي، كيف لا أعيش فخورا وأنا سعودي، المجد والفخر بأجدادنا علي تأسيسيهم لبلدنا الغالي، كل الحب لبلدي السعودية وطني ومنشأي.

مفاجأة الرياض تهنئة بذكري التأسيس الوطني

قدمت هيئة الترفيه السعودية برئاسة الشيخ تركي أل شيخ مفاجأة لأبناء المملكة في يوم التأسيس السعودي الوطني، لكن من يرتدي الزي التقليدي أو أي أزياء خاصة بذكري التأسيس يسمح له بمجانية الدخول إلي “بوليفارد رياض سيتي” و “نتروندر لاند”، ولم تقتصر المفاجأة علي ذلك فقط بل يسمح بمجانية الدخول للأطفال من سن 12 عام فأقل وذلك بصورة دائمة، وجاء ذلك ضمن فعاليات يوم التأسيس السعودي 2022 فشعار هذا اليوم “يوم بدينا”، ” الأناقة منا وفينا”.

شعار الهوية البصرية “يوم بدينا”

تحمل الهوية البصرية ليوم التأسيس السعودي شعار “يوم بدينا” عدد من الرموز المشيرة إلي تاريخ وعراقة أراضي المملكة العربية السعودية وهي كالأتي:

التمر الذي يدل علي الكرم والنمو بالأراضي السعودية.

الخيل إشارة إلي الانتصارات والفروسية لأبطال المملكة.

المجلس إشارة إلي الوحدة الثقافية والاجتماعية وتناغم الفنون بالمملكة العربية السعودية.

السوق والذي يوحي بالانفتاح الافتصادي والحركة والنمو الاقتصادي بالسوق السعودية.

الدولة السعودية الأولي

يعتبر الإمام محمد بن سعود هو مؤسس الدولة السعودية الأولي، فاليوم هو الذكري الأولي لإحياء ذكري التأسيس السعودية بعدما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أمر ملكي بإحياء هذه الذكري الموافقة 22 فبراير من كل عام باسم “يوم التأسيس” وبالطبع فهو أجازة رسمية في كافة منشآت المملكة العامة والخاصة