ما هي درجة كفايات المعلمين والمعلمات وشروط الحصول على الرخصة المهنية، اشترطت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية امتلاك المعلم أو المعلمة للرخصة المهنية، وذلك بعد عقد اختبار كفايات المعلمين والمعلمات كشرط أساسي للحصول على الرخصة، و تتمثل أهمية الرخصة المهنية في تأهيل المعلمين والمعلمات للعمل في مجال التعليم، ويتكون الاختبار من جزأين: الجزء التربوي والذي يتم فيه اختبار المعلمين بشكل عام، والجزء التخصصي، وفيه يتم اختبار كل معلم على حسب تخصصه لمعرفة مدى إلمام المعلم بالمادة العلمية الذي يقوم بتدريسها للطلاب.

درجة كفايات المعلمين والمعلمات

تعرف درجة كفايات المعلمين والمعلمات بأنها الحد الأدنى من الدرجات التي يجب أن يحصل عليها المعلم أو المعلمة من أجل الحصول على الرخصة المهنية، وقد تم تحديد هذا الحد من قبل الوزارة وقدرها 50 درجة يحصل عليها المعلم أو المعلمة في كل مستوى من مستويات الاختبار سواء في الجزء التربوي أم الجزء التخصصي، حيث أن النجاح في كلا الاختبارين شرط أساسي للحصول على الرخصة أو تجديدها.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

حتى يمكن للمعلمين داخل المملكة ممارسة نشاطهم التعليمي، يجب الحصول على الرخصة المهنية، ومن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول عليها:

الحصول على مؤهل علمي مناسب للمهنة، كما لا يجب أن يقل عن درجة البكالوريوس.

استيفاء عدد سنوات الخبرة المخصصة لكل مستوى.

أداء اختبار الرخصة المهنية التربوي والتخصصي، والحصول على الدرجة المطلوبة.

تحقيق الحد الأدنى من درجة كفايات المعلمين والمعلمات.

مرور عام على نتيجة الاختبار السابق في حالة الاخفاق في الاختبار السابق، والرغبة في التقدم إلى اختبار جديد.

كيفية احتساب درجة الرخصة المهنية

توجد عدة عوامل تؤثر على عملية احتساب درجة اختبار الرخصة المهنية، أهمها: المؤهل الدراسي، عدد سنوات الخبرة، الحد الأدنى للحصول على الدرجة.