رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الموارد البشرية التسجيل على نظام الضمان المطور مستمر

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عمر شويل - جدة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية، من أكثر الروابط التي تزايد عنها البحث خلال الفترة الأخيرة، بعد إطلاق التسجيل على الضمان الاجتماعي المطور، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توفير منصة جديدة لتسجيل الراغبين في الحصول على معاش الضمان، وذلك ضمن التطوير والتحديث الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030، وأكدت الوزارة على الاستمرار بالعمل على منصة الضمان القديمة حتي تاريخ 23 مايو 2022، بالتوازي مع المنصة الجديدة التي يتم نقل المستفيدين الحاليين إليها وتحديث بياناتهم لضمان استمرار صرف راتب الضمان، هذا ويهتم موقعنا ثقفني بنقل أهم الأخبار والموضوعات التي تهم المواطن بمختلف البلدان مع وضع التفاصيل من مصادرها الرسمية بين متابعينا.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية “sbis.hrsd.gov.sa“.

تسجيل البيانات كاملة وصحيحة.

الضغط على إرسال الطلب.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

هي أحد أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية السعودية، لتقديم خدمات الحماية الاجتماعية والبرامج التي تعتني بالمواطن ومنها نظام الضمان الاجتماعي المطور، الذي يحتل مكانة كبيرة لدي الأسر والأفراد السعوديين لما يوفره لهم من احتياجات ومتطلبات تعينهم على مصاعب الحياه، وقد حرصت المملكة خلال الفترة الأخيرة على توجيه الدعم للمواطنين المستحقين لرفع الآثار السلبية التي ترتبت على الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة مؤخراً.

نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

بعد فتح التسجيل على نظام الضمان المطور في 20/11/2021، بدأ التساؤل عن الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان المطور وموعد صدورها، وكذالك موعد صرف معاش الضمان المطور، وبالفعل أكدت وزارة الموارد البشرية على أن فحص الطلبات للمستفيدين الجُدد يتم بشفافية ويكون الرد خلال 20 يوم من تاريخ تقديم الطلب، ويكون معرفة النتيجة إما من خلال رسائل نصية على رقم الهاتف النقال المسجل بالبيانات أو من خلال منصة وزارة الموارد البشرية والدخول على الاستعلام عن حالة طلب، وقد تم صرف الدفعة الأولي من معاش الضمان المطور يوم 20 يناير 2022، وجاري إصدار نتائج الأهلية للدفعة الثانية والمقرر صرفها في الأول من مارس 2022.

موعد صرف الدفعة الثانية من نظام الضمان المطور

أكدت مصادر بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من الضمان المطور.

في الأول من شهر مارس 2022 أي يوم الثلاثاء الموافق 1/3/2022، على أن يكون الموعد المعتمد لصرف معاش الضمان شهرياً.

في اليوم الأول من كل شهر ميلادي وفي حالة تصادف الموعد مع إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية سيتم تحديد موعد أخر والإعلان عنه.