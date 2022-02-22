يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة الضمان المطور حتى يحصلوا على الدعم المادي المقدم من الدولة للمواطنين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن حد معين، وتتوافر فيهم بعض الشروط، حتى يساعدهم هذا المعاش الشهري المقدم في مواجهة غلاء أسعار المعيشة وتحمل مشاق الحياة، ويتم التسجيل في هذا النظام من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني المخصص لذلك، وذلك بإتباع بعض الخطوات، وهذا ما سنتحدث عنه في هذه المقالة.

التسجيل في منصة الضمان المطور

يستطيع جميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية من الذين تتوافر فيهم الشروط الموضوعة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، من أجل الحصول على معاش شهري يسند الأسرة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتسجيل، بدلاً من الذهاب إلى مقار للوزارة والانتظار طويلاً في الطوابير، لذلك قامت الوزارة بتسهيل عملية التقديم وجعلها على موقع إلكتروني، ويمكن التسجيل في منصة الضمان المطور وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: