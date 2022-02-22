نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي و مطالبة وزير خارجية السعودية للاتحاد الأوروبي بالأعفاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي المفروضة علي دول مجلس التعاون الخليجي في دخول دول الاتحاد الأوروبي . وهل هناك قرار استثناء دول التعاون الخليجي من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي . حيث أعلنت تصريحات رسمية في مطالبة وزير خارجية السعودية للاتحاد الأوروبي . بأن يتم أعفاء دول التعاون الخليجي من تأشيرات دخول أوروبا . كما جاءت مطالبة وزير خارجية السعودية واستثناء تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي بأن يتم الأعفاء وذلك بسبب تراجع عمليات الأغلاق علي مستوي العالم . بسبب تفشي الفيروس عالمياً . كذلك تم نشر خبر استثناء مواطني الخليج من تأشيرات دخول أوروبا في الأخبار العاجلة داخل المملكة . ووسائل الأعلام المختلفة .

تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي وتداعيات القرار الجديد

جاء قرار استثناء دول التعاون الخليجي من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق . استبعاد العديد من الدول من أخذ تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي . ذلك القرار كان مترتباً علي ظهور نوعية جديدة من الفيروس كما أن منع دخول دول الاتحاد الأوروبي كان علي دول منطقة الخليج بالكامل . كذلك علي الناحية الأخري صرحت بعض الدول أنه من حقها اتخاذ قرار بالمثل في هذا الشأن . كما أن الاتحاد الأوروبي في يوم 28 يونيو من عام 2020 كان قد أعد مسودة كاملة . بقائمة الدول التي غير مسموحاً لها بالدخول ولذلك طالب وزير خارجية السعودية واستثناء تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي . يجب أن يأخذ في الاعتبار لدول مجلس التعاون الخليجي بالكامل .

مطالبة وزير خارجية السعودية بمنح تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي

كان أمس تم بدء اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي والذي كان يترأس ذلك الاجتماع معالي وزير خارجية السعودية . لدول مجلس التعاون والذي كان مشتركاً بين الخليج وبين بعض الدول الأوروبية . كما كان يتخلل ذلك الاجتماع العلاقات المتبادلة وتم عرض موضوع دخول دول الاتحاد الأوروبي والتأشيرات الخاصة بها . لكي ما يتم أعفاء دول الخليج من دخول دول الاتحاد الأوروبي كذلك تم عرض بعض المجالات التي سيتم التعاون فيها بين دول الخليج ودول أوروبا . كما أن قرار مطالبة وزير خارجية السعودية للاتحاد الأوروبي سيؤخذ في عين الاعتبار ويتم الإعلان عن ما توصل أليه . مناقشة ذلك الأمر في وقت لاحق .

كيف يتم الحصول علي تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي

أذأ ما كنت تفكر في الحصول علي تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي لمدة تبدأ من 90 يوماً حتي 180 يوماً . ذلك يتم عبر القيام بتقديم طلب الحصول علي تأشيرة الدخول عبر مواقع السفارات الرسمية . داخل دول الخليج كما فيما يخص إجراءات الحصول علي أذن كذلك من الضروري أن يقوم المواطن بملء طلب . تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي بشكل إلكتروني علي أي موقع خاص بالسفارة . وذلك بعد أن يتم الموافقة علي طلب استثناء دول الخليج من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي .

تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي وتمت المطالبة من معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية بأن يتم . استثناء دول الخليج من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي علي أن يتم بحث تلك المطالبة والرد عليها من قبل الاتحاد الأوروبي .