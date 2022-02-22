نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف ريال تمويل الزواج بنك التنمية الاجتماعية sdb.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف من أهم الموضوعات التي يجري عليها بحث مكثف من قبل الشباب المقبلين على الزواج، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية السعودي قروض ميسرة وبدون فوائد وبدون مصاريف إدارية للمقبلين على الزواج، وقد وضع البنك عدة شروط لمن يرغب في الحصول على قرض الزواج، وسوف نوضح لكم هذه الشروط في السطور القادمة من هذا المقال.

يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات والقروض الحسنة والميسرة للمواطن السعودي الأقل دخلاً، ومن أهم هذه البرامج تمويل الزواج وتمويل الأسرة وتمويل آهل وتمويل الترميم وتمويل كنف، ويقدم البنك تمويل الزواج بهدف تشجيع الشباب على الزواج والذي يقل دخلهم الشهري عن 12.500 ألف ريال سعودي، وهو عبارة عن قرض حسن بدون مصاريف إدارية وبدون فوائد، حيث يعطي البنك للمستفيد مبلغ 60 ألف ريال على أقسام مدتها 60 قسط.

شروط قرض الزواج بنك التسليف 60 ألف

هناك بعض الشروط الواجب توافرها والتي وضعها البنك بعناية شديدة في المستحقين للقرض، حتى يصل الدعم لمستحقيه وهذه الشروط كالتالي:-

يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي حال كانت غير ذلك فلابد من توفير موافقة زواج من الجهة المختصة.

تقديم عقد زواج مصدق من المحكمة بشرط ألا يكون قد مضى على تاريخه أكثر من سنتين هجرية.

يجب أن يكون الزواج الأول.

يشترط سلامة السجل الائتماني.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 12.500 ريال.

عدم تجاوز عمر المتقدم عن 70 عام.

مميزات تمويل الزواج بنك التنمية الاجتماعية sdb.gov.sa

يقدم بنك التنمية الاجتماعية التمويل للشباب بهدف تقديم الإعانة وتشجيع الشباب على الزواج، كما أن سقف التمويل يصل إلى 60 ألف ريال دون فوائد ودون مصاريف إدارية، ويتم تسديد قرض الزواج بشكل شهري على مدار خمس سنوات، ويتم الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي حسب شروط بوليصة التأمين.

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