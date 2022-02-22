الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية مع توضيح خطوات التسجيل 1443ه‍

الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية هو أحد أهم برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لأبنائها من المواطنين، ولقد قامت المملكة بتدشين هذا النظام بهدف تحقيق الاستقرار المالي والتحول من حالة الاحتياج إلى الإنتاج، ويتم ذلك تأهيل وتدريب المتقدمين للالتحاق بسوق العمل وتوفير فرص عمل مناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف )، يستهدف نظام الضمان المطور بالسعودية الأسر الأشد حاجة لتقديم الدعم المادي لهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لإعانتهم على ظروف المعيشة.

موعد صرف الدفعة الثانية لشهر فبراير 2022م

بعد أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بصرف الدفعة الأولى من الضمان المطور يوم 20 يناير الماضي 2022 وذلك بعد أن بدأت الوزارة بتلقي الطلبات في نوفمبر 2021، وقد بدأت نتائج الأهلية في الظهور في ديسمبر الماضي، وقد تم صرف الدعم في يناير 2022م، وعليه فكان من المتوقع أن تقوم الوزارة بصرف الدفعة الثانية في 20 فبراير 2022، ولكن تم تعديل موعد الصرف ليكون في بداية كل شهر ميلادي وعليه فإنه سيتم صرف الدفعة الثانية في 1 مارس 2022.

خطوات التسجيل كمستخدم جد بالضمان الاجتماعي المطور 1443ه‍

الدخول على الموقع الرسمي ل منصة الدعم و الحماية الاجتماعية .

. كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق في الخانات المخصصة لها مثل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد وأيضاً رقم الجوال الخاص بالمستفيد، وإنشاء كلمة مرور.

يتم إرسال رمز التحقق على رقم الجوال الذي تم تسجيله.

تسجيل الدخول بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور.

في حالة رغبة المستفيد بتعديل كلمة المرور فمن السهل قيامه بذلك.

أهم أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية 1443ه‍

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتدشين نظام الضمان المطور كخطوة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، ولتحقيق عدة أهداف ومن أهمها :