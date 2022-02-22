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عمر شويل - جدة مزايا الحصول على قرض تسهيل قرض يصل إلى 30 ألف ريال وأهم الشروط والأوراق. حيث تتعدد شركات وبرامج التمويل داخل المملكة العربية السعودية. وتختلف ما بين بنوك وشركات وغيرها الكثير والتي تعمل على مساعدة المواطنين داخل المملكة. كما يعتبر من أهم أشكال التمويل هو برنامج تسهيل والذي يتم تقديمه من قبل شركة تسهيل للتمويل. كما يعتبر من أهم برامج المرابحة والتي يتم تقديمه في هيئة تتوافق مع قدرة الأفراد الشرائية. ويتميز أيضاً بالعديد من المزايا والتي تعتبر أهمها السهولة وكذلك المرونة والسداد على أقساط شهرية ميسرة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أهم هذه المزايا والشروط وأوراق الحصول على القرض. كما يمكنك التعرف أيضاً على قروض بدون فوائد بالسعودية وتفاصيل كل قرض وأنواعها وأهم الشروط للحصول عليها.

مزايا الحصول على قرض تسهيل

حيث تقدم شركة إكسترا قرض يعتبر أحد أهم البرامج المرابحة وهو قرض تسهيل والذي يتم تقديمه بصورة تتناسب مع قدرات الأفراد الشرائية بالمملكة. كما يصل مبلغ الدعم الذي يتم تقديمه من قبل برنامج تسهيل إلى 30 ألف ريال سعودي. ويتم السداد على أقساط شهرية ميسرة ولفترة زمنية تصل إلى 24 شهر. كما يتميز هذا التمويل بالعديد من المزايا والتي يمكننا عرضها كما يلي:

يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

تصل فترة سداد التمويل إلى 24 شهر

كما إنه لا يتطلب تحويل الراتب وكذلك لا يشترط وجود كفيل

كما يتميز التمويل بالمرونة وسرعة الاستجابة

وكذلك أهم مزايا التمويل هو أنه يصل إلى ضعف الراتب.

الشروط المطلوبة للحصول على القرض

كما هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للموافقة على الحصول على قرض تسهيل. حيث حددت شركة تسهيل للتمويل مجموعة من الشروط والتي تختلف من شخص لأخر على حسب حالته ويمكننا عرض الشروط لموظفي القطاع الحكومي والخاص كما يلي:

يشترط أن تكون جهة عمل الشخص الطالب للقرض معتمدة من قبل برنامج تسهيل

كما يجب قد مر ثلاثة أشهر على عمل الشخص في حالة أن يكون مواطن سعودي ولكن في حالة أن يكون مقيم يجب أن يكون قد مر عام.

كما يجب أن يكون دخل الأفراد التي تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 25 عام أكبر من 12 الف ريال سعودي

أما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين ال25 إلى ال60 يجب أن يتخطى الدخل ال5000 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض تسهيل

كما هناك مجموعة من الأوراق والمستندات التي يجب توافرها لكي يتم الموافقة على طلب الحصول على القرض. ويمكننا هذه الأوراق كما يلي:

بطاقة الهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين ورقم الإقامة بالنسبة للوافدين.

تقديم بطاقة العمل لتوضيح قيمة الراتب

كما يجب تقديم شهادة من التأمينات الاجتماعية أو المؤسسة العامة للتقاعد بالنسبة للمتقاعدين.

شروط حصول المتقاعدين على تمويل من شركة تسهيل

كما يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في حالة رغبة المتقاعدين في الحصول قرض من شركة تسهيل. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي: