تواصل مع الأمير عبدالعزيز بن فهد لطلب المساعدة المالية لسداد الديون والقروض والعلاج

قد يتعرض الكثيرين للأزمات المالية فى حياتهم وذلك ما يدفعهم للبحث عن الطرق التي يمكن الاعتماد عليها لحل مثل تلك المشاكل، ومن أبرز الحلول اللجوء للمؤسسات الخيرية والتي من ضمنها مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد الخيرية والتي عرفت بتقديمها للمساعدات المالية لسد القروض والديون والمساعدات العلاجية وغيرها، فيبحث الكثيرين عن طرق التواصل معها لطلب المساعدة المالية وأهم الشروط التي يجب توافرها ليتم الموافقة على طلب المساعدة، كل ذلك وأكثر سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا المقال.

طريقة التواصل وطلب مساعدة مالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

عرفت مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد الخيرية بالأعمال الخيرية التي تقدمها للمواطنين السعوديين وغيرهم، واليوم سنوضح لكم كافة الخطوات التي يجب إتباعها لتقديم طلب مساعدة مالية والحصول عليه:

أولاً الدخول على مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد الخير عبر الانترنت.

الضغط على المساعدة المالية.

تحديد طلب المساعدة المرغوب فيه.

ملئ الأستمارة الإلكترونية.

تسجيل الأسم كامل والعنوان ورقم الهوية ورقم الهاتف.

توضيح الأسباب التي دفعت بالمواطن لطلب المساعدة المالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد.إرفاق المستندات والأوراق التي تثبت أحقية المواطن للحصول على المساعدة المالية.

سيتم التواصل مع صاحب الطلب من خلال رقم الهاتف المسجل أو عن طريق البريد الإلكتروني والرد عليه.

شروط طلب المساعدة المالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد

تقديم الأوراق التي تثبت الحاجة لطلب المساعدة المالية. توضيح أسباب طلب المساعدة. توضيح نوع المساعدة المطلوبة. أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية ويقيم بالسعودية. المساعدة متوفره للأرامل والمطلقات وأصحاب الدخل المحدود والأيتام.

أرقام التواصل مع مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد الخيرية

رقم الواتساب: 8004000000

من خارج السعودية على رقم:920030003

عنوان المؤسسة: 38 طريق الأمير فهد بن سلطان بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بالمساعدات الخيرية التي يقدمها الأمير عبدالعزيز بن فهد آل سعود وطريقة التواصل مع المؤسسة وطلب المساعدة، وأرقام التواصل معها، وشروط طلب المساعدة المالية، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بطلب المساعدة المالية من الأمير عبدالعزيز بن فهد.