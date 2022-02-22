نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية واهم الشروط الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية؟ والاستفادة بالعديد من التمويلات التي يقدمها بنك التسليف السعودي، والذي يسعى إلي تقديم خدمة مميزة للعملاء وخاصة الراغبين في الحصول على قروض سواء كانت كبيرة لعمل مشاريع أو صغيرة لسد الديون أو قضاء الحوائج مثل قروض الأسرة أو قروض الزواج والتي يلجأ إليها الكثيرون من أبناء الوطن السعودي، لذا عليكم أولا التعرف على شروط بنك التنمية الاجتماعية للحصول على القروض والتمويلات وكذلك أنواع القروض التي يقدم بنك التسليف السعودي.

كيف الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية؟

لا يدرك الكثيرون من العملاء الضوابط التي تم وضعها من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للحصول على القروض والتمويلات، فإذا كنت من الراغبين في الحصول على تمويلات نقدية (تمويل العمل الحر) والتي تتميز بطول فترة السداد، حيث تصل فترة السداد في القروض الشخصية إلي 40 شهر، وتتم عملية السداد عن طريق دفع قسط شهري حسب قيمة التمويلات أو حسب رغبة العميل.

تتميز عروض قروض بنك التنمية “التمويلات النقدية” أن قيمة الرسوم الإدارية لا تتجاوز أربعة آلاف ريال سعودي، ويتم إعفاء المقترض من سداد قيمة التمويل في حالة حدوث لا قدر الله عجز أو وفاة، حدد بنك التسليف السعودي أن سقف التمويلات النقدية 120 ألف ريال سعودي.

شروط تمويلات العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

تعد أبرز شروط تمويلات العمل الحر التالي:

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 65 عام.

لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 20 ألف ريال سعودي.

سلامة السجل الائتماني.

ما هي القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية؟

هناك حزمة كبيرة من القروض والتمويلات يقدمها بنك التسليف في المملكة العربية السعودية، وربما تعدد هذه القروض يأتي من ضمن التسهيلات التي يمنحها البنك للمواطنين السعوديين وغيرهم، تعد أهم هذه القروض التالي:

شروط تمويل قرض الأسرة

يجب أن لا يزيد عمر الشخص المتقدم على ٧٠ عام.

ينبغي أن لا يزيد الدخل الشهري للمواطنين المتقدمين عن 12.5 ريال سعودي.

يجب أن يزيد نصيب الفرد من دخل الأسرة عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

تستطيع المرأة المطلقة أو الأرملة التقدم بطلب للحصول على تمويل الأسرة أيضاً.

رقم بنك التنمية الإجتماعية

تتعدد وسائل الإتصال مع بنك التسليف السعودي أو بنك التنمية الإجتماعية، حيث تجد فريق عمل كبير جاهز للرد على جميع الاتصالات الخاصة بالمواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمات البنك لذا يمكنكم الإتصال للاستفسار عبر الرقم التالي (920008002)، أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني التالي ([email protected])، كما يمكنكم زيارة أحد فروع البنك من الأحد إلي الخميس من 7.30 صباحاً إلي 2.30 مساءاً.

الي هنا وصلنا للختام، إذا كنت بحاجة للمساعدة اكتبها في التعليقات أسفل هذا التقرير عن كيف الحصول على قرض من بنك التنمية الاجتماعية.