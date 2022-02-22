نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الغريم التقليدي” موعد مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نحن على موعد مع مباراة قوية تجمع بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الشباب في اطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تمكن فريق الهلال السعودي من الوصول اليها بعدما تمكن من اجتياز مباراة دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما فاز على الغريم التقليدي نادي النصر السعودي، كما تمكن فريق الشباب من اجتياز دور ربع نهائي البطولة والتأهل الى نصف نهائي والاقتراب من تحقيق لقب البطولة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تمكن فريق الهلال السعودي من تحقيق الفوز في المباراة الاخيرة في منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي فريق النصر نتيجة هدفين مقابل هدف، وفي الطرف الآخر فقد قام فريق الشباب السعودي بتحقيق الفوز على حساب نظيره فريق الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة ربع نهائي البطولة، ليلتقي الفريقين في اطار منافسات دور نصف نهائي البطولة والتي تحدد رسميا الطرف المتأهل الى المباراة النهائية والاقتراب من تحقيق اللقب.

موعد مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ومن المقرر ان يستضيف ستاد الملز مباراة قوية تجمع بين الهلال السعودي والشباب في اطار نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2022، والتي تقام يوم الثالث من شهر ابريل، على ان يتم تحديد موعد المباراة خلال الايام المقبلة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب في نصف نهائي الكأس

ومن المقرر ان يتم نقل المواجهة النارية التي تجمع بين الهلال السعودي ونظيره فريق الشباب في منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تعتبر هي الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بشكل عام، فمن المقرر ان يخوض الفائز في هذه المباراة مواجهة نهائي البطولة بين الفائز من مباراة الاتحاد ضد الفيحاء.