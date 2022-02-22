خطوات نقل الكفالة للإقامة المنتهية للعامل والاستعلام عن شروط نقل العامل في حالة رفض الكفيل

خطوات نقل الكفالة والإقامة المنتهية للعامل من الأمور السهلة السريعة بعد أن أصدرت حكومة المملكة قرار جديد ينص على نقل كفالة العامل إلى كفيل جديد بموافقة أو من غير موافقته القديم بسبب معاملة بعض العمال معاملة سيئة وعدم الحصول على مستحقاتهم المالية في هذه الحالة يتوجب على العامل الذي انتهت مدة خدمته و يرغب في نقل الكفالة والإقامة المنتهية للعامل يجب أن يقوم بإبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنقل الكفالة وهذا بعد مرور شهر على انتهاء مدة إقامته وحينذاك لم يقم الكفيل بعمل المطلوب لتجديد إقامة الوافد لذالك نتابع هذا الموضوع اليوم عبر موقع ثقفني.

خطوات نقل الكفالة بعد انتهاء الإقامة

يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشبكة الأنترنت.

يجب اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل.

يقوم المستخدم بتسجيل الاسم ثم تسجيل كلمة المرور.

ثم يسجل المستخدم البيانات الخاصة بالكفيل الذي يتم نقل الكفالة له.

قم بالضغط على خانة نقل عامل وافد.

وبعد الضغط على طلب جديد.

يجب على المستخدم تسجيل كافة البيانات التي تخص العمل.

قم بالضغط على بحث.

التالي اضغط على أيقونة إرسال.

بعد اتباع الخطوات السابقة بذلك تم نقل الكفالة إلى الكفيل الجديد.

بمنتهى السهولة يمكن للعامل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لتجديد الكفالة.

شروط نقل كفالة عامل منزلي في حالة رفض الكفيل

من المتعارف علية منذ سنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية مسألة نقل كفالة الوافد أو العامل تتم بموافقة الكفيل ولكن يوجد حالات تستثنى من موافقة الكفيل ولها شروط إليكم بعض الشروط حتى تتم نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل من أهم هذه الشروط الأتي:

في حالة إذا كان صاحب العمل تابع للنطاق الأحمر الخاص ببرنامج نطاق. لمجرد قيام الكفيل وأهلة بمعاملة العامل معاملة سيئة غير أدمية أو تسبب بأضرار صحية بجسد العامل. عدم دفع مستحقات العامل والتي مرة عليها ثلاثة أشهر متتالية. في حالة إذا رفض الكفيل تجديد رخصة الإقامة للعامل والتي مرة على انتهائها مدة أقصاها شهر. يمكن للعامل نقل طلب الكفالة إذا قام الكفيل بإرساله رسالة تهديد. في حالة تقصير الكفيل بتوفير المعيشة المناسبة للعامل من مسكن ووظيفة ومرور على هذا التقصير 14 يوما.

يمكن للعامل نقل الكفالة إذا تخلف الكفيل عن الشروط المتفق عليها وتشمل الأتي:

إذا اتفق الكفيل مع العامل على مسكن معين.

أو الاتفاق على وظيفة معينة وجد العامل نفسه في مكان غير ذلك يحق له نقل الكفالة.

طريقة الاستعلام عن طلب نقل الكفالة برقم الإقامة

أتاحت وزارة الموارد البشرية موقع إلكتروني لكي يستطيع العامل الاستعلام عن طلب النقل الخاص بنقل الكفالة برقم الإقامة ولكن يتطلب منه بعض الخطوات تتمثل في الأتي: