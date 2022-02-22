نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يطلق لوحات المركبات بشعار مميز 2022 منصة أبشر يتضمن رؤية المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لوحات المركبات بشعار مميز تم إطلاق خدمة إصدارها من قبل الإدارة العامة للمرور بالسعودية وفقًا بقرار رسمي صدر الأسبوع الماضي تحديدًا يوم الثلاثاء أثناء انعقاد جلستة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من خلال الاتصال المرئي بإضافة الفقرة 14 إلى جدول رسوم المركبات بكافة أنواعها والمنظمة لمرافق نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ والذي ينص على:

” المرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ – باسم (لوحة بشعار مميز) بقيمة (800) ريال تستحصل مرة واحدة عند الإصدار ، وإضافة فقرة تحمل الرقم (6) إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85 ) وتاريخ 26 / 10 / 1428 هـ ، بالنص الآتي” المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها”

لوحات المركبات بشعار مميز

في نفس السياق السابق ذكره فإن الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية قامت بتفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز بدءًا من يوم الإثنين 21 فبراير 2022 الموافق 20 رجب 1443هـ، وتقسيمها إلى خمس شعارات نذكرها بالترتيب التالي:

شعار رؤية المملكة. أيضًا السيفين والنخلة . كذلك ملون وأسود. أيضًا مدائن صالح. في النهاية الدرعية.

طريقة الحصول على لوحات المركبات المميزة 1443هـ

أولًا: الدوخل على الموقع الإلكتروني الرسمي منصة أبشر.

يلي ذلك الضغط على خانة خدماتي مرور.

كذلك النقرعلى أيقونة تواصل.

يلي ذلك الضغط على خانة طلب اللوحة بشعار.

تعبئة البيانات المطلوبة عن المستفيد بالخدمة ومعلومات عن اللوحة التي يرغب المستفيد باستبدالها.

أيضًا النقر على أيقونة مرفقات لتحديد الشعار المطلوب.

لتحديد الشعار المطلوب. في النهاية القيام بسداد رسوم خدمة إصدار لوحة مركبة بشعار مميز إلكترونيًا، وقيمتها 800 ريال سعودي.

رسوم لوحات المركبات المميزة بشعار 1443هـ بالسعودية

وعن رسوم استصدار لوحة مركبات مميزة أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي الأمر الصادر بإضافة الفقرة 14 المنظمة لجدول رسوم لوحات المركبات والتي تم فيها تحديد مبلغ 800 ريال سعودي لاستصدار اللوحة المميزة.

رسوم استخراج رخص القيادة والمركبات 1443

في نفس السياق السابق ذكره فإن الفقرة 14 والتي ورد بها النص المنظم لرسوم لوحات المركبات المميزة فهي كمالة للنص المنظم لرسوم استخراج رخص القيادة والمركبات 1443 وفق الإدارة العامة للمرور بالسعودية وهي كالتالي: