شروط تمويل قرض الزواج بنك التنمية الاجتماعية وخطوات الحصول علية

مميزات و شروط تمويل قرض الزواج من بنك التتمية الاجتماعية من البرامج التي يسعى الكثير من الشباب للتعرف عليها، للاستفادة من تلك الخدمات التي يوفرها البنك، من بين الكثير من البرامج التمويلية، ومنها تمويل السيارة وقرض البناء أو الترميم للمسكن، وتلك المنتجات نجد عليها طلب كبير كونها تعد وسيلة للتفريج عن المتعثرين، وتساعد الشخص على قضاء الاحتياجات وتجهيز متطلبات الزواج خاصةً لمن يعاني من ظروف اقتصادية قد تكون عائق ضده ولا تمكنه من تجهيز المسكن أو توفير بعد الالتزامات التي ترتبط بتلك المناسبة.

شروط تمويل الزواج بنك التنمية

حرص بنك التنمية على وضع شروط لقرض الزواج تعمل على وصول الخدمة للفئات المستحقة وذات الأولوية وفي نفس الوقت تكون ميسرة حتى يستطيع التقديم عليها ومن بينها:

أن يكون سن المتقدم لا يزيد عن 70 عام ولا يقل عن 18 عام.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة.

وجود سجل وحساب بالبنك.

أن يكون تلك هي أول زواج للمتقدم ويستثني من ذلك الزوجة المتوفية أو التي تم تطليقها.

أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو من أحد دول الخليج العربي

إن كانت الزوجة من أي دولة أخرى يجب تقديم تصريح زواج.

تقديم وثيقة الزواج موثقة من الجهة أو المحكمة المختصة.

أن يكون عقد الزواج قد مر علية سنتين من تاريخ تقديم الطلب.

فترة سداد قرض الزواج يجب ألا تزيد عن 5 سنوات.

يجب ألا يزيد الدخل الشهري للشخص المتقدم للتمويل عن 12500 ريال سعودي.

مميزات تمويل قرض الزواج

المميزات التي يقدمها بنك التنمية للمتقدمين على طلب الحصول على قرض الزواج تشمل:

قيمة التمويل تصل إلى 60 ألف ريال.

التمويل بدون فوائد بهدف مساعدة الشباب على متطلبات الحياة.

فترة سداد القرض 5 سنوات.

في حالة الوفاة أو العجز يتم إعفاء المتقدم صاحب التمويل أو القرض.

يسدد القرض على شكل أقساط شهرية.

طريقة الحصول على تمويل قرض الزواج

خطوات تمويل قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية كما يلي: