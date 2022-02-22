ميعاد نزول رواتب المتقاعدين خلال شهر فبراير وشروط الحصول على الراتب

ميعاد نزول رواتب المتقاعدين خلال شهر فبراير، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، عن ميعاد صرفها لرواتب المتقاعدين خلال شهر فبراير الحالي لعام 2022 م، وهذا لكلاً من رواتب المتقاعدين العسكريين أو حتى رواتب التقاعد للمدنيين في السعودية، ويجب العلم بأن رواتب المتقاعدين يتم نزولها إلى كافة المواطنين السعوديين الجنسية وممن هم مقيمين داخل المملكة وقد تحولوا للتقاعد وذلك في ينطبق على العسكريين منهم والمدنيين، وأيضاً يجب التنبيه أنه لا يوجد موعد ثابت لنزول الرواتب من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث يختلف موعد الصرف كل شهر، معتمداً في تحديد الموعد علي الاجازات الرسمية داخل المملكة العربية السعودية.

ميعاد نزول رواتب المتقاعدين خلال شهر فبراير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، عن ميعاد نزول رواتب المتقاعدين لكلا من المدنيين أو العسكريين خلال شهر فبراير لعام 2022 م والموافق شهر رجب لعام 1443 هـ، فلقد اقترب موعد صرف الراتب حيث تم ذكر أن موعد الصرف للراتب في المملكة للعسكريين والمدنيين، على أنه سيكون يوم الخميس القادم والموافق لتاريخ الابع والعشرين من شهر فبراير لعام 2022 م والموافق ليوم الثالث والعشرين من شهر رجب لعام 1443 هـ، ولقد كان من المقرر أن يتم نزول الرواتب خلال يوم 25 من الشهر الميلادي، ولكن بسبب أن هذا اليوم سيكون موافق ليوم الجمعة وهو بدورة يوم للعطلعة الرسمية وحتى اليوم الذي يليه فهو السبت عطله أيضاً فلقد قرر تقديم ميعاد الصرف ليوم واحد وهذا على أن يتم صرف الرواتب خلال يوم الخميس المقبل والموافق 24 من شهر فبراير من عام 2022 م، والموافق يوم 23 من شهر رجب من عام 1443 هـ.

شروط الحصول على راتب التقاعد في المملكة:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية داخل المملكة السعودية. بدورها عن بعض من النقاط والشروط الهامه التي يجب إنطباقها من أجل معرفة احقية الحصول على رواتب المتقاعدين. وهذه الشروط هي: