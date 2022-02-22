منتج أرض وقرض وزارة الإسكان بالاشتراك مع البنوك

منتج أرض وقرض وزارة الإسكان يتم تقديمه بالتعاون بين الوزارة وبنك الإنماء حيث تعمل الوزارة على توفير أراضي مجانية للمستفيدين وذلك في حالة توافر شروط أرض وقرض وزارة الإسكان ويتيح البنك بعد ذلك إمكانية الاستفادة من القروض للمساعدة في البناء على القطعة الممنوحة، كما يسمح البنك بمعرفة حالة الطلب من خلال أرض وقرض استعلام ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على منتج أرض وقرض وزارة الإسكان.

منتج أرض وقرض وزارة الإسكان

يتاح منتج أرض وقرض وزارة الإسكان من قبل بنك الإنماء للأفراد الذين تم توفير أرض مناسبة لهم من قبل الوزارة ويحتاجون إلى القروض التي تمكنهم من الانتهاء بشكل سريع من البناء وذلك في حالة توافر الشروط التالية في:

حصول المستفيد على موافقة وزارة الإسكان على الدعم.

أن يقوم المتقدم بإحضار العقد الموقع بينه وبين الوزارة الخاص بقطعة الأرض المخصصة له.

توفير صورة ضوئية من صك الأرض.

انطباق الشروط الائتمانية الأساسية على العميل.

إحضار صورة من إثبات الهوية.

مزايا منتج أرض وقرض بنك الإنماء

يحصل المستفيد من منتج أرض وقرض على عدد من المميزات ومنها:

يتم احتساب هامش ربح ضئيل.

لا يشترط البنك تحويل الراتب.

يتاح التمويل حتى سن 75 عام.

يمكن الاستفادة من التمويل لأي قطعة أرض بجميع أنحاء المملكة.

القرض متاح لكلا الجهتين المعتمدة وغير المعتمدة.

يتم دعم العميل من قبل وزارة الإسكان عن طريق تحمل هامش الربح على مبلغ نصف مليون ريال بنسب مختلفة تبدأ ب 35% ويمكن أن تصل إلى 100%.

يتم سداد مبلغ التمويل على 25 عام.

الرسوم الإدارية المقررة من البنك لا تتجاوز 1% من قيمة التمويل على ألا تزيد تلك الرسوم عن 5 ألاف ريال.

خطوات التقديم على أرض وقرض