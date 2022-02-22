طريقة التسجيل في منصة معروف 1443

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة معروف، وضعتها وزارة التجارة السعودية، وهي مبادرة خاصة تم إطلاقها بالتعاون مع شركة ثقة. وتعتبر من بين الخدمات الهامة لكل الأفراد السعوديين الذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية، وهي تتيح لكل البائعين إمكانية الوصول إلى الفئات المستهدفة، كما تمكنهم كسب ثقة العملاء، وهي تتيح للمشترين أيضا الحصول على البيانات المرتبطة بالشركة التي تتواجد في المبادرة ورؤية كل التعليقات الخاصة بالعملاء السابقين، وأصبح في إمكان كل المواطنين التسجيل بشكل إلكتروني في هذه المبادرة دون أن يتكلفوا عناء التنقل إلى الإدارات، وسنتحدث من خلال مقالنا على موقع ثقفني الإخباري عن طريفة التقديم في معروف والأحكام والشروط المتعلقة بهذه المبادرة.

طريقة التسجيل في منصة معروف

يستعلم العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في منصة معروف، وهي بوابة إلكترونية خصصتها وزارة التجارة في المملكة، وهي تمكن كل المواطنين من التقديم من أجل ربط علاقات فيما يخص عملية البيع والشراء، وهذه الطريقة الإلكترونية للتقديم تضمن سهولة وصول المعلومات إلى الجهات المختصة، ويتم التقديم من خلال اتباع ما يلي:

أولا: الولوج إلى منصة معروف الإلكترونية من خلال الإنترنت.

ثانيا: النقر على زرّ إنشاء الحساب من واجهة الموقع.

ثالثا: يجب على المستخدم أن يقرأ كافة الشروط والأحكام، ثم يضغط على زرّ التالي.

رابعا: يتوجّب على المواطن أن يتبع كل التعليمات الظاهرة على الشاشة، ثم يدرج المعلومات المطلوبة ليتم إنشاء الحساب الخاص به.

علاوة على ذلك، يمكن لغير السعوديين أن يقوموا بالتسجيل في منصة معروف، إذ يمكن لكل المقيمين أن يقوموا بالتسجيل من خلال منصة أبشر الإلكترونية. وبعد ذلك يستطيعون ربط المتجر الإلكتروني بواسطة رقم الإقامة الخاص بكل واحد منهم. وهذه الخدمة لا تتطلب دفع أي مقابل، وهذا ما يجعلها من بين الخدمات المميزة المتاحة لكل المواطنين السعوديين.

أحكام وشروط الإعلان في منصة معروف

من أهم شروط الاستخدام التي يجب أن تتوفر في كل المعلنين على معروف هي: يجب على المعلن أن يتقيد بكل بيانات السلعة في الموقع ويذكرها بدقة. كما يجب أن لا ينتهك حقوق الملكية الفكرية التي تعود لغيره في أي دولة. بالإضافة إلى ذلك لا يجب أن ينشر المعلن أي سلع تتنافى مع تعاليم الشرع والدين الإسلامي الحنيف. أو كل ما يمسّ الثقافة العربية وقوانين المملكة العربية السعودية.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع طريقة التسجيل في منصة معروف، نرجوا أن نكون قد أفدناكم بما سبق.