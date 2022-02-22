نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض يوم التأسيس السعودي مطاعم 2022/1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض يوم التأسيس السعودي مطاعم، من المواضيع الهامة التي يبحث عنها مواطني المملكة الذين هم بصدد الاحتفال بيوم التأسيس السعودي، هذا وتعد المملكة من أوائل الدول العربية في المجال الاقتصادي والسياسي والديني، وسيتم الاحتفال بتأسيسها بتاريخ 22 من فبراير 2022 وفق قرار الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيتم الاحتفال به في كل أقطار المملكة، وبهذه المناسبة الوطنية السعيدة سيتم عمل عروض وتخفيضات على أسعار المنتجات، وهذه العروض شملت المطاعم السعودية أيضا والتي تسعى لإرضاء زبائنها وتقديم الأفضل لهم في هذا اليومن خصوصا أنه سيكون يوم عطلة في القطاعين، وسيكون للعائلات فرصة أكبر من أجل الخروج والتنزه والتمتع بعروض يوم التأسيس، وسنتحدث عن أبرز المطاعم التي ستقدم عروض خاصة بهذه المناسبة.

عروض يوم التأسيس السعودي مطاعم

يستعلم العديد من المواطنين السعوديين عن عروض يوم التأسيس السعودي مطاعم، ومن المطاعم التي ستقدم عرض خاص نذكر لكم مطعم ميندي ستيشن، وسيقدم طبق خروف لبناني كشميري للزبائن بسعر 980 ريال سعودي. أيضا يمكنهم الحصول على نصف خروف لبناني كشميري بسعر 490 ريال فقط، كما ستقدم عروض برجر اللذيذ الخاصة بيوم التأسيس بأسعار في متناول الجميع.

علاوة على ذلك، سيقدم دانكن دونتس عرض بستة دونت مع 2 شاي كرك بمقابل 22 ريال فقط. أما فرن الضيعة الذي يقع في مدينة الرياض سيقدم مخبوزات وبتوصيل مجاني طوال شهر فبراير لكل العائلات. وكذلك مخبز حلواني خالد يقدم عرضه بمناسبة يوم التأسيس. ويمكنك أن تحصل على خصم نسبته ثلاثون بالمائة في حال استخدام الكود 1727، ويستمر هذا العرض إلى 23 فبراير 2022.

بالإضافة إلى ذلك من عروض المطاعم، ستتم إتاحة الكثير من العروض الخاصة على الحلويات اللذيذة المحبوبة لذى المواطنين السعوديين. مثل بسبوسة واو، كما سيحصل المواطن السعودي على تخفيض خاص لأصناف الحلويات بنسبة خمسة عشر بالمائة أو عشرين بالمائة. وهذا بالنظر إلى نوع الحلويات الذي سيطلبه، وهذه هي أهم عروض المطاعم السعودية حسب ما ذكرناه لكم.

بهذا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع عروض يوم التأسيس مطاعم. والتي ستقام من أجل الاحتفاء بهذا اليوم الوطني المهم في حياة كل المواطنين السعوديين. ويعتبر فرصة مميزة من أجل الخروج مع العائلة لقضاء أوقات ممتعة وتناول الأطعمة المميزة التي تقدمها أفخم المطاعم في السعودية، نرجوا أن تكونوا قد استفدتم مما سبق.