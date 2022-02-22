طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة 1443

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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة أعلنت عنها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وهي مخصصة لكل الفقراء وذوي الدخل المحدود، وتعين كل المواطنين السعوديين الذين يعانون من قلة الدخل بالموازاة مع الازدهار الاقتصادي الذي تشهده المملكة، ويمكن لكل المواطنين الراغبين في الاستفادة من المساعدة المقطوعة أن يقوموا بتقديم طلباتهم من أجل الحصول على الدعم المالي من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وبعد ذلك سيتم دراسة طلباتهم بإمعان والتحقق من مدى توفرهم على الشروط الضرورية من أجل استحقاق الدعم الحكومي، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا على موقع ثقفني الإخباري عن طريقة التقديم في المساعدات المقطوعة وكذلك الشروط التي يجب أن تتوفر في كل المتقدمين.

طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة

يستفسر العديد من مواطني المملكة عن طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة، والتي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية في إطار دعم الفئات المحتاجة ويتوجب عليهم أن يقوموا بالتسجيل في الضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة، ويتم ذلك بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة دون الحاجة للذهاب إلى الإدارات، ويتم ذلك من خلال اتباع ما يلي:

أولا: الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الإنترنت.

يمكن للمواطن أن يقوم بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي من خلال إدراج اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

في حال لم يكن له حساب من قبل يتوجب عليه أن يقوم بتسجيل جديد مع إدراج كل البيانات المطلوبة وهي”الاسم، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف، عنوان البريد الإلكتروني، كلمة المرور”.

بعد أن يقوم المستخدم بالتسجيل في الموقع، يتوجب عليه أن يسجل دخوله من جديد بالاسم وكلمة المرور.

يقوم المواطن باختيار فتح استمارة تسجيل المساعدة المقطوعة، ثم يعبئ كل المعلومات المطلوبة.

بعد ذلك يجب أن يدون كل البيانات الخاصة بوظيفته ودخله الشهري، مع إرفاق بيان يبين فيه كل التفاصيل الخاصة براتبه.

في الأخير يقرأ كل الشروط والأحكام ويوافق عليها ثم يقوم بالتقديم، وبهذا يكون قد أنهى كل الخطوات الضرورية.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

تم تحديد شروط معينة من أجل التقديم على المساعدة المقطوعة، وهي: أن لا يقل سن كل من الزوج أو الزوجة عن 35 سنة. كما لا يجب أن يتقاضى الشخص غير المتزوج راتب قيمته أكثر من ثلاثة آلاف ريال سعودي. أما المتزوج لا يجب أن يحصل على راتب أكثر من ثمانية آلاف وستمائة وثمانون ريال سعودي. وألا يكون للمتقدم أملاك أو عقارات ذات قيمة عالية، مع العلم بأنه يمكن لكل المطلقات والأرامل أن يحصلوا على المساعدة.

بهذا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة. والتي أقرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، وبعد التقديم يمكن للمواطنين المستحقين أن يحصلوا على الدعم المالي المستحق.