كيفية التسجيل في منصة سكني للمستفيدين بالمملكة

زادت محركات جوجل في البحث عن مزايا دعم القرض العقاري المدعوم لكافة المستفيدين السعوديين، ولذلك أوضحت وزارة الإسكان في الفترة الأخيرة عن رابط تسجيل عن طريق منصة النفاذ الوطني الموحد، ولذلك سوف يتم الإيضاح عن التسجيل في منصة سكني للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، وهذا لكي الاستفادة من جميع مزايا الدعم المادي، ولذلك سوف يتم عرض حاسبة الدعم السكني للمستفيدين، وتوضيح الوحدات السكنية المناسبة لهم.

مزايا دعم القرض العقاري :

الحصول على الدعم السكني على دعم نسبته تصل إلى 100% وهذا لأصحاب الدخل الشهري يقل عن 14.000 ريال سعودي. تختلف نسبة الدعم على حسب الدخل للمستفيد. الدعم السكني يحظي بإجازات الجهات والهيئات الشرعية. يصل قيمة تمويل الدعم العقاري تصل إلى 500 ألف ريال سعودي. يجب التسجيل إلكترونياً على منصة سكني، وهذا لكي يتم الاستفادة من الدعم السكني. إتاحة تخفيض الدفعة المقدمة من 10% إلى 5%. يمكن التنازل عن طلب استحقاق القرض للأقارب من الدرجة الأولى. الدعم السكني يقدم مهلة عاملين للمستفيد افدي صدر له رقم الطلب، حيث أن هذه المهمة تبدأ من تاريخ إصدار رقم الطلب. هذا البرنامج يقدم إعفاء، وإسقاط التمويل، حيث أن يتبع ذلك إسقاط إيداع مبلغ الدعم.

التسجيل من خلال منصة النفاذ الوطني :

يجب على المستفيد الدخول على المنصة الوطنية الموحدة. ثم بعد ذلك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. يجب النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

التسجيل في منصة سكني :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة سكني الخاصة بوزارة الإسكان بالمملكة. ثم بعد ذلك تسجيل الدخول بحساب المستخدم. يجب بعد إدخال رقم الهوية الوطنية. يجب إنشاء حساب جديد في حالة إذا كان المستفيد ليس له حساب.

حاسبة الدعم السكني :

يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين التعرف عن نسبة الدعم السكني عن طريق رابط حاسبة الدعم السكني، حيث أن حاسبة الدعم السكني من الأدوات التي يمكنه التعرف عن طريق حساب نسبة هذا الدعم المقدم من قبل وزارة الإسكان، وهذا لجميع المواطنين السعوديين المستحقين للدعم السكني للمستفيدين، وقد أضاف إلى ذلك أن هذا الدعم يكون لجميع الوحدات السكنية المنتهية والجاهزية، أو من قبل الوحدات السكنية التي تحت الإنشاء أو القروض العقارية السعودي.