قرض شخصي 20 ألف بدون كفيل ودون رسوم وأقل قسط شهري يبدأ من 200 ريال

يحتاج المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية لمبلغ مالي يساعدهم على المعيشة، أو عمل مشروع خاص بهم، ويجنون منه الدخل الشهري الذي يبلغهم إلى ما يحتاجون إليه، أو دفع المصروفات الدراسية، أو شراء سيارة، ولكن البعض منهم يفضل الحصول على مبلغ صغير حتى يقم بالسداد السريع وفي نفس الوقت يحصل على كل ما يرغب به، وهناك بعض البنوك والشركات المرخصة داخل المملكة العربية السعودية من مؤسسة النقد العربي السعودي بتوفير تمويل شخصي لجميع المواطنين السعوديين والغير سعوديين على الأراضي السعودية، وأن يكون التمويل إسلامي ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التمويل الأصغر

يحصل العملاء على التمويل الميسر بمبلغ مالي يبدأ من 2000 ريال وحتى 20 ألف ريال، قرض شخصي بدون كفيل يصل مليون ونصف ريال، ولكن للسعوديين الحصول على هذا المبلغ ولكن المقيمين يحصلون على مبلغ 10 ألف ريال بدون كفيل، فالتمويل لا يحتاج إلى رسوم إدارية، ومن أهم ما يميز هذا التمويل بأنك سوف تقوم بسداد القرض على أقساط بسيطة لمدة تصل حتى 3 سنوات، وبقسط شهري يبدأ من 200 ريال أو وفق ما تختار في العقد بين الشركة والعميل، كما أنه متاح لك خدمة السداد أون لاين ويتم تقسيم القسط الشهري على جزأين لراحة العملاء وتقديم أفضل ما يهم المواطن السعودي والمقيم على أراضيها.

الإجراءات والشروط المطلوبة للتمويل الأصغر

تحصل على التمويل الأصغر بدون كفيل إذا كان الراتب الشهري لا يقل عن 5000 شهري، وأن يكون العمر من 22 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، قرض شخصي للنساء بدون كفيل، وهذا للموظفين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وللمتقاعدين لهم الحق في الحصول على التمويل أيضاً ولكن وفق الراتب التقاعدي، وتقدم لك شركة اليسر تمويلات أخرى متنوعة، منها التمويل التأجيري للسيارات، والتمويل الشخصي، وتمويل السلع الاستهلاكية، وتمويلات أخرى تهم العميل، وكل ما تحتاج إليه وخدمات مجانية، وإذا أردت أن تحصل على التمويل فيجب أن يكون هناك كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، كما يجب أن تكون الخدمة بجهة العمل لا تقل عن ثلاثة شهور قبل طلب التمويل.

خطوات الحصول على التمويل الأصغر

ستقم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة اليسر للإجارة والتمويل، وتقم بمليء نموذج طلب التمويل الأصغر بدون كفيل، وتقدم الأوراق المطلوبة من الهوية الوطنية، أو هوية المقيم، وكشف الحساب البنكي، وتعريف بالراتب وتاريخ بداية العمل وأيضا العنوان الوطني، ثم تقم بطلب التمويل، أو يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني لشركة اليسر على الرقم 8001160711 من الأحد إلى الخميس بداية من الساعة الثامنة ونصف صباحا وحتى الساعة الرابعة ونصف مساء.