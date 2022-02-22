بدون فوائد قرض بلا كفيل بأقل قسط شهري 300 ريال مدعوم لجميع الفئات

بدون فوائد قرض بلا كفيل مدعوم بإعفاء الرسوم الإدارية يشمل جميع الفئات من المواطنين رجالاً ونساءاً بالإضافة إلى المتقاعدين والطلاب أيضاً بحيث لا تقل قيمة القسط الشهري عن 300 ريال سعودي ولا تزيد عن 1000 ريال، فيما يسأل البعض هل التمويل الشخصي المقدم من البنوك والشركات بدون هامش الربح حقيقي أم لا ؟، ويتركز هذا الأمر بناءاً على استيفائك للشروط المحددة كاملة، بالإضافة إلى أن هناك من يذكر أن القرض بدون رسوم ويفاجئ العميل بتطبيق رسوم، لهذا عليك الانتباه وقراءة العقد والبنود المنصوصة جيداً قبل التوقيع، ومن تلك البنوك التي تقدم القرض بدون فوائد فعلاً بنك التنمية الاجتماعية بكونه بنك اجتماعي “حكومي” يرعى الفئات محدودة الدخل والأشد احتياجاً أيضاً ممن لديهم تعثرات مادية أو الذين يحتاجون لتحسين معيشتهم نظراً لكثرة الالتزامات وضغوطات الحياة.

بدون فوائد قرض بلا كفيل من بنك التنمية

هل يقدم بنك التنمية قرض بدون كفيل؟ حيث أنه من المعروف أن البنك يطلب ضامن من أجل الموافقة على التمويل، ونظراً لسعي الحكومة السعودية في توفير المعونات قامت إدارة البنك بتخصيص منتج أهل الذي يكون بدون كفيل لموظفي القطاع الحكومي، خلاف هذا للمتقدم من ربة المنزل أو الطالب أو القطاع الخاص عليهم تقديم كفيل للحصول على التمويل، وهذا يعتمد على استيفاء الشروط للمنتج (تمويل أهل) واشتراطات التمويل المحدد من قبله.

ما هو تمويل أهل وشروط الحصول عليه؟

قرض أهل هو نوع من التمويلات الاجتماعية المدعومة بدون فوائد ولا رسوم لجميع الفئات رجال ونساء، متاح للعملاء الذي قاموا بأخذ قرض من قروض بنك التسليف (تمويل الأسرة – الترميم – قرض الزواج – كنف) من قبل، على أن يكون قد تم إغلاقه لفترة لا تقل عن عام، لذلك يتمكن العميل من طلب قرض جديد من المنتجات الاجتماعية أيضاً ويستوفي شروطه، بالإضافة إلى أن ميزة منتج أهل توفير التمويل بدون كفيل لكن لـ العاملين في القطاع الحكومي فقط.

شروط الحصول على قرض أهل بنك التسليف

على المتقدم/مة أن لا يزيد العمر عن 70 سنة. يشترط الجنسية السعودية حيث أن التمويل الميسر ليس متاح لغير السعوديين. لابد أن يكون السجل الائتماني سليم غير متعثر في سمة. القرض المدعوم مخصص لمحدودي الدخل على أن لا يزيد الراتب عن 12.500 ريال شهرياً. لا يشترط كفيل إلا للقطاع الخاص وربة المنزل والطالب والمتسبب والمتقاعد أيضاً.

مميزات الحصول على منتج أهل بدون فوائد قرض بلا كفيل

تحصل على قرض بدون هامش ربح السداد مبلغ يبدأ من 18 ألف ريال ويصل إلى 60 ألف ريال.

فترة السداد حتى 5 سنوات بأقساط شهرية ثابتة لا تزيد عن 1.000 ريال الحد الأقصى للقيمة.

تمويل بدون رسوم إدارية.

الإعفاء من بقية سداد الأقساط في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله.

كيف اطلب قرض بدون كفيل بنك التنمية