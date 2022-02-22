كم الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وشروط استحقاق للدفعة الجديدة من وزارة الموارد البشرية

الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 فقد اعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية خلال الفترة الماضية بداية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية للمستحقين من المواطنين، وذلك بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تم تحديدها من قبل الوزارة، وفي هذا الاطار يرغب عدد كبير من المستحقين في التعرف على الحد المانع للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية، وهو ما افصحت عنه وزارة الموارد البشرية خلال الفترة الماضية، ونستعرض من خلال هذه السطور الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية.

الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

نوهت وزارة الموارد البشرية السعودية أن الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية هو الا يتخطى الدخل الشهري الخاص بالأسرة قيمة الحد الادنى المحددة لمعاش الضمان الاجتماعي المطور، فنجد ان اختيار قيمة الحد المانع تختلف باختلاف عدد افراد الاسرة، على سبيل المثال يكون الحد المانع للأسرة المتكونة من فردين هو 1100 ريال سعودي، فنجد أن احتساب قيمة الحد المانع تكون من خلال احتساب ما يلي.

مستحقات العائل الاسرة

مستحقات الزوجة.

مستحقات الطفل.

جمع كل هذه المستحقات ومن ثم نحصل على قيمة الحد المانع.

حيث يتم تحديد قيمة المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي الجديد المطور في السعودية بناء على عدد من الآليات والضوابط مثل عدد افراد الاسرة، فنجد أن الحد المانع الخاص بالمعاش للضمان الاجتماعي المطور يكون على النحو التالي.

الاسرة التي تتكون من فردين يكون الحد المانع للضمان الاجتماعي بقيمة 1650 ريال سعودي.

الاسرة التي تتكون من ثلاثة افراد يكون الحد المانع الخاص بها 2200 ريال سعودي.

الأسرة التي تتكون من اربعة افراد يكون الحد المانع الخاص بها على نحو 2750 ريال سعودي.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد

وقد حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بالحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية، والتي جاءت على النحو التالي.