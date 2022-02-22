نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي في وجود متعثرات للسعوديين من البنوك في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي في وجود متعثرات قُدم من خلال العديد من المؤسسات المصرفية الحكومية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وهي دخلت في نطاق منتجات التمويل المتنوعة، فعند حاجتك إلى الانضمام إلى برامج تمويل حتى لو عليك التزامات فينبغي أن تسأل عن أبرز وأهم المؤسسات التي تقوم بتقديم هذا الحل، وخصوصًا للسعوديين، وسوف نتعرف على كافة شروط تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات وكيفية التسجيل في قرض حتى لو عليك التزامات.

قرض شخصي في وجود متعثرات

من أجل تسجيل طلب قرض شخصي في وجود متعثرات تستطيع على سبيل المثال التواصل مع بنك سامبا السعودي وهو من البنوك السعودية المعروفة على المستوى المحلي، وخصوصًا في تقديم برامج التمويل للوافدين والمقيمين ويقدم تمويل مع وجود التزام بنكي بالشروط التالية:

من بين شروط ومعايير الأهلية الحصول على الجنسية السعودية ويستطيع أيضًا الوافد أن يتقدم بالطلب في حال كان عمره متجاوز الواحد وعشرين سنة.

أما المواطن فلا بد أن يكون سنه الثامنة عشر على الأقل، وراتبه ليس أقل من 2500 ريال سعودي عند التسجيل.

الأوراق الطلوبة لطلب تمويل مع وجود التزام بنكي

وحتى تنتهي كافة الإجراءات لا بد من تقديم وثائق معتمدة إلى أحد فروع البنك للتقديم في برنامج تحويل المديونية من بنك سامبا وهذه الأوراق والمستندات هي:

حصول العملاء على أوراق التحقق الشخصية وينبغي أن تكون سارية المدة، مثل الهوية أو الإقامة للوافدين الغير سعوديين.

صدور بطاقة عمل إذا كان المتقدم للحصول على التمويل مواطن عامل في القطاع العسكري مهما كانت الرتبة.

تقديم الطلب الخاص بالحصول على تمويل الخير، ويتم إدخال كافة المعلومات المطلوبة في الطلب، مثل الاسم ورقم الهوية والعنوان بالتفصيل.

الحصول على خطاب صادر من المؤسسة الأخرى التي تم الحصول منها على قروض والخطاب يؤكد القبول والموافقة.

وفي هذه الحالة يمكن معرفة كافة التفاصيل المطلوبة عن برنامج تحويل المديونية إلى بنك سامبا من خلال زيارة رابط تحويل التمويل الشخصي إلى سامبا ومعرفة كافة الشروط والأحكام.

رقم خدمة عملاء بنك سامبا

تواصل مع خدمة عملاء البنك سامبا عبر الاتصال على رقم 8001242000 وفي هذه الحالة يمكن معرفة كافة التفاصيل عن جميع برامج التمويل.