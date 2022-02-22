نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسس الدولة السعودية الأولي واحتفالات يوم التأسيس في مركز الملك عبدالعزيز في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسس الدولة السعودية الأولي فقد أرتبط تأسيس الدولة السعودية بالإمام محمد بن سعود لأنه من وضع اللبنة الأولى لكل هذا الكيان العريق علي تقوي الله وطاعته ودستوره هو القرآن الكريم وعماده سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم، وقام بتأسيس الدولة السعودية الأولي قبل ثلاثة قرون بعد معاناه من عدم الاستقرار.

مؤسس الدولة السعودية الأولي

فقد أسس الإمام محمد بن سعود بن مقرن الدولة السعودية الأولي كدولة عربية معتزة بتاريخها وشعبها وحكامها فلم تطأها يد معتدية إلا ودحرتها وذلك عام 1139 هجريا / 1727 ميلاديا، وتوفي الإمام محمد بن سعود بعد 40 عاما من القيادة والتأسيس للدولة عام 1179 هجريا / 1765 ميلاديا، فقد كانت:

الدولة السعودية الأولي منذ 1727 إلى 1818.

الدولة السعودية الثانية 1921 وحتي 1891.

أما الدولة السعودية الثالثة فمنذ 1932 وحتي يومنا هذا.

ومن أهداف يوم التأسيس:

الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية.

الاعتزاز بالارتباط الوثيق بين المواطنين وقيادتهم.

وأيضا الاعتزاز بصمود الدولة السعودية واستعادتها لقوة جذورها وقادتها والدفاع عنها أمام الأعداء.

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

علي وجه التحديد سوف يحتفي مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بيوم التأسيس حيث سيقام مجموعة من الفعاليات بهذه المناسبة الوطنية المهمة بحضور عدد من الأكاديميين والمختصين والباحثين في تاريخ الدولة السعودية في جلسة حوارية وأمسية شعرية، هذا كله تحت عنوان “يوم بدينا” من المؤسس إلى ولي العهد رحلة بين الماضي والحاضر، وتنطلق هذه الفعاليات مساء يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 21 – 22 رجب 1443 هجريا و 22 – 23 فبراير 2022 ميلاديا في مقر المركز بمدينة الرياض وأيضا طريق الجنادرية، هذا كله بحضور نائب الأمين العام للمركز إبراهيم العسيري بالإضافة إلى عدد من المختصين والباحثين أكاديميين في التاريخ.

أحتفالات يوم التأسيس في الرياض

في الواقع سيسلط الملتقي الضوء علي 4 محاور:

الأول بعنوان يوم بدينا وقصة تأسيس المملكة. والثاني يستعرض قصص من تاريخ بلادنا بما في ذلك شخصيات تاريخية مؤثرة فيه. أما الثالث فيتناول مراحل الدولة السعودية عبر التاريخ وسبب اختيار يوم 22 فبراير ذكري ليوم التأسيس. والمحور الرابع والأخير يناقش تجديد الذكري والاحتفاء وأثره في المجتمع والولاء للوطن.

هذا كله من خلال عدة ندوات إثرائية تاريخية تسرد لنا قصة تأسيس الدولة السعودية والتي بدأت منذ ما يقارب ثلاثة قرون علي يد الإمام محمد بن سعود، ومن هذه الفعاليات:

ندوة ” علم وعملة ” والتي ستقام بقاعة الاطلاع والخدمات بفرع المكتبة بطريق خريص.

ملتقي نسائي بعنوان “اللباس التقليدي للنساء في المملكة العربية السعودية”.

معرضا للصور النادرة التي تعبر عن مراحل التاريخ السعودي.

أيضا عبر تقنية ال VR يعرض المركز سردا بصريا تحت عنوان ” رحلة عبر الزمن “.

ويقدم الراوي الشعبي حكاية تحمل عنوان ” كان يا ما كان ” يسرد فيها بدايات التأسيس ومراحل تطور المملكة علي مر التاريخ.

ومن ضمن الفعاليات الترفيهية: