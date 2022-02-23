نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن عامل وافد مكتب العمل برقم الإقامة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن عامل وافد مكتب العمل برقم الإقامة بالخطوات التفصيلية نقدمها لكم من خلال هذا التقرير، حيث نجد تساؤلات كثيرة حول مكتب العمل والاستعلام عن تغيب وافد عن العمل من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بالمملكة، وتوفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمات الاستعلام عن صلاحية الإقامة والاستعلام عن مكتب العمل بشكل إلكتروني، وهذه الخدمات ساهمت في توفير الكثير من الوقت والجهد في إنهاء الإجراءات الحكومية المتعلقة بمكتب العمل، فلم يعد المقيمون والمواطنين بحاجة إلى الذهاب لأحد مقرات مكتب العمل لإتمام الاستعلام عن تغيب عامل أو الاستعلام عن وافد هارب، وتعد هذه الخدمات الإلكترونية طفرة كبيرة في المملكة العربية السعودية من خلال الاعتماد على التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في تنفيذ رؤية المملكة 2030، وفيما يلي نستعرض كيفية الاستعلام عن وافد هارب وكيفية الاستعلام عن وافد مكتب العمل، تابعونا.

الاستعلام عن عامل وافد مكتب العمل

هذه الخدمة تتم من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر شبكة الإنترنت، ويمكن من خلال رابط الموقع الاستعلام عن نطاق المؤسسة التي يعمل بها العامل، ومكتب العمل هو المسئول الأساسي عن كافة الخدمات للموظفين العاملين في السعودية، ويتم من خلال مكتب العمل الاستفسار عن خدمات عديدة بكل سهولة ويسر.

طريقة الاستعلام عن عامل وافد برقم الإقامة

يمكنكم من خلال الدخول على وزارة العمل الخدمات الإلكترونية الاستعلام عن نقل الكفالة والاستفسار عن الاستقدام إلى جانب خدمات إلكترونية أخرى تهم قطاع كبير من الوافدين الموظفين في المملكة، أما خطوات إجراء الاستعلام عن موظف وافد يتم من خلال تتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على رابط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . إدخال بيانات الدخول “كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور” في حال امتلاكك لحساب على الموقع. في حال عدم امتلاكك لحساب على الموقع ينبغي علييك إنشاء حساب الموقع من خلال النقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”، وبعدها قم بإدخال بياناتك في الحقول المخصصة لها بطريقة صحيحة للتمكن من إنشاء حساب على موقع وزارة العمل. انقر على أيقونة “الاستعلامات الإلكترونية”. اضغط على خيار “خدمة الاستعلام عن وافد”. إدخال البيانات المطلوبة في الحقول كالآتي: قم بكتابة رقم الإقامة أو رقم جواز السفر ورقم الحدود.

تحديد جنسية العامل الوافد.

إدخال رمز التحقق للتأكد من الاستخدام البشري”. اضغط على كلمة “عرض”. تظهر على الشاشة أمامك كل التفاصيل والبيانات المراد الاستفسار عنها.

الاستعلام عن تغيب وافد وزارة العمل

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن سداد رسوم مكتب العمل والاستعلام عن تغيب وافد برقم الإقامة إلكترونيًا، وتعد هذه الخدمة مفيدة بشكل كبير ومباشر لأصحاب الأعمال في السعودية، فتغيب الوافد دون علم صاحب العمل يعد إخلالًا بعقد العمل، لأن تغيب العامل يجب أن يكون بعد إخبار صاحب العمل بسبب التغيب، لأن من واجبات العمل الحضور في الموعد المحدد لأداء عمله والواجبات المطلوبة منه، وفي هذه الحالة يعطي قانون العمل في نظام العمل السعودي كل الحق لصاحب العمل في الإبلاغ عن الوافد.

طريقة الاستعلام عن هروب موظف

يمكن لصاحب العمل الإبلاغ عن العامل في حال هروبه أو تغيبه عن العمل، وتقوم وزارة العمل باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذه الحالات، ولا يمكن للعامل في هذه الحالة إجراء أي معاملات قانونية خاصة فقط، فلا يمكنه على سبيل المثال أن يقوم بتجديد الإقامة أو الحصول على تأشيرة الخروج والعودة أو تأشيرة الخروج النهائي من المملكة,

خدمة الاستعلام عن تغيب وافد وزارة العمل يمكن أن يقوم بها العامل الوافد إذا قام صاحب العمل بالإبلاغ عن انقطاعه أو تغيبه عن العمل بدون ذكر عذر أو سبب مقبول، كما يمكن صاحب العمل الاستعلام عن تغيب الوافد برقم الإقامة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الطريقة التالية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اضغط على “الخدمات الإلكترونية للعمل” من الصفحة الرئيسية. إدخال بيانات الدخول “اسم المستخدمة وكلمة المرور”. اضغط على كلمة “تسجيل الدخول”. اضغط على الاستعلامات الإلكترونية ثم اختيار خدمة استعلام عن موظف/عامل وافد”. قم بإدخال رقم إقامة العامل في الخانة المخصصة لذلك. اضغط على كلمة بحث. يظهر أمامك حالة العامل إذا كانت متغيب عن العمل أو منظم في عمله.

طريقة إلغاء بلاغ هروب ضد عامل وافد

يتجه أصحاب الأعمال إلى البلاغات ضد الوافد في حال تغيبه المتكرر عن العمل أو عدم التزامه في الحضور، ومن خلال هذا الإجراء قد يتم إجبار العامل على الالتزام في أداء واجباته في العمل بأوقاتها، وإذا التزم العامل الوافد بنظام العمل المتفق عليه في عقد العمل فيتجه صاحب العمل إلى إلغاء بلاغ الهروب لإنهاء الخلافات بينه وبين العامل بشكل ودي، وفما يلي عرض لطريقة إلغاء بلاغ هروب الوافد عبر منصة أبشر الإلكترونية:

الدخول إلى منصة أبشر الرسمية على شبكة الإنترنت. كتابة بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور. قم بإدخال رمز التحقق الذي تم إرساله لك. اضغط على قائمة “خدماتي”. اضغط على اختيار “خدمات” ثم انقر على “الخدمات العامة”. قم بتحديد “الرسائل والطلبات” ثم اختر “مديرية الجوازات”. في هذه الخطوة قم بتحديد الخدمة التي تريدها “إلغاء بلاغ هروب”. قم بكتابة الرسالة التي تتضمن على سرد منك بسبب تقديم طلب بإلغاء البلاغ. قم برفع المستندات المطلوبة. اضغط على أيقونة “إرسال” لتكملة إرسال الطلب بنجاح.

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمات مكتب العمل للمواطنين والمقيمين بالمملكة، فيمكن من خلال هذه الخدمات الاستفادة من الإجراءات التالية:

الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد

الاستعلام عن طريقة إصدار رخصة عمل.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن سداد رسوم الإقامة.

الاستعلام عن اسم الكفيل أو نطاق المؤسسة.

أو نطاق المؤسسة. الاستعلام عن رصيد المدفوعات مكتب العمل.

الاستعلام عن رسوم نقل الكفالة.

الاستعلام عن رسوم العمل.

أما طريقة الاستعلام عن خدمات مكتب العمل برقم الهوية يتم من خلال تتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على شبكة الإنترنت. إدخال اسم المستخدم. كتابة كلمة المرور في الخانة الفارغة المخصصة لها. انقر على قسم “الخدمات الإلكترونية”. اضغط على خيار “الاستعلام عن خدمات مكتب العمل”. إدخال البيانات المطلوبة في الخانات الفارغة. كتابة رقم الهوية. اضغط على كلمة “استعلام”. تظهر على الشاشة كافة البيانات المطلوبة.

طريقة الاستعلام عن موظف وافد صلاحية إقامة

توفر الحكومة السعودية خدمة الاستعلام عن صلاحية إقامة موظف وافد للتأكد من سريان إقامته داخل الأراضي السعودية، فلمعرفة موعد انتهاء الإقامة للوافدين والتأكد من صلاحية الإقامة ينبغي عليكم الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية واتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع أبشر الأعمال الإلكتروني.

قم بتسجيل الدخول على الموقع من خلال إدخال بيانات الدخول.

تستقبل رسالة تحقق على هاتفك الجوال.

قم بإدخال كود التحقق في المكان المخصص له.

اضغط على كلمة “أعمالي من أعلى الصفحة.

انقر على خدمة “تجديد الإقامة”.

قم بالضغط على أيقونة “استعلام”.

انقر على مربع “التالي”.

يقوم الموقع بعرض كافة البيانات الخاصة بالعاملين لديك في المؤسسة.

قم بتحديد اسم العامل الذي ترغب في معرفة بيانات أو معلومات حوله.

تظهر على الشاشة رقم إقامة الوافد ومدة سريان إقامته وموعد تجديد الإقامة.

وبهذا نكون قد عرضنا كافة الجوانب المتعلقة حول الاستعلام عن خدمات مكتب العمل وكيفية الاستعلام عن موظف وافد وخطوات الاستعلام عن عامل وافد في مكتب العمل وطريقة الاستعلام عن إقامة عامل، وفي حال وجود مشكلة في الاستعلام عن هروب وافد أو كيفية الإبلاغ عن هروب وافد وإلغاء البلاغ يمكنكم متابعة رقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للدعم الفني وخدمة المستفيدين.