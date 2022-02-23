نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استعلام عن اهلية الضمان المطور” الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن اهلية الضمان المطور، وهذا عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعي المخصصة للمتقدمين والمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي الجديد المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يبحث الكثير من الأشخاص يوميا في المملكة عن كيفية الاستعلام عن اهلية الضمان الاجتماعي المطور وخاصة بعدما تم الإعلان عن الموعد النهائي لصرف الضمان المطور وهذا كما تابعنا معكم في مقال الضمان المطور متى ينزل، وسنتابع معكم كيفية تسجيل الدخول والاستعلام عبر الموقع الرسمي، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

تويتر الضمان الاجتماعي 1443

يبحث الجميع في المملكة عن الضمان الاجتماعي المطور، وخاصة بعد انتشار حالات القلق بين المواطنين والمواطنات الذين تقدموا على الضمان الاجتماعي المطور ومر أكثر من 25 يوما على تقديم الطلب ولم يتم الإعلان عن الأهلية الخاصة بهم حتى اللحظة.

حيث إن أعداد الأسر والأفراد المتقدمين على هذا النظام الجديد منذ أن تم إطلاقه كبيرة جدا، وعملية دراسة الطلب الخاصة بكل أسرة أو فرد تحتاج وقتا من الوزارة وهذا للتأكد من أن البيانات المدخلة سليمة، وأن الأسرة تستحق الدعم بعد إرسال الباحث الاجتماعي لهم، وهل دخل الأسرة يتجاوز الحد المانع أم لا، وهذا كما تعرفنا في حاسبة الضمان المطور.

استعلام عن اهلية الضمان المطور

وبدأت الوزارة بشكل مكثف خلال هذا الشهر بإرسال الرسائل النصية والإعلان عن حالات الأهلية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وسنتعرف معكم على كيفية معرفة الأهلية الخاصة بكم بكل سهولة وهذا بعد تسجيل الدخول في الحساب الذي قمتم بالتقديم به، وهذا بكل يسر، فتابعوا معنا.

رابط الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

اذهب إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول عن طريق رقم الهوية وكلمة المرور ثم ادخل رمز التحقق.

أو يمكنك التسجيل أيضا من خلال حسابكم في النفاذ الوطني الموحد.

بعد الدخول إلى حسابكم في الصفحة الرئيسية اختر الطلبات الموجودة أعلاه.

ثم قم بالنزول للأسفل، وستجد حالة الطلب الخاصة بك (مؤهل، قيد الانتظار 25 يوم، غير مؤهل).

وقد تعرفنا معكم أيضا على شروط الضمان الاجتماعي الجديدة للمتزوجات 1443، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.