خصومات حتى 50% على كافة السلع في بنده السعودية والكل رابح في الأسبوع الأخير

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عمر شويل - جدة تعتبر عروض هايبر بنده من أهم العروض في المملكة العربية السعودية، فتوفر بنده الكثير من الخصومات والتخفيضات في عروضها كما أن المنتجات المتوفرة من بنده تتسم بكونها طازجة وصحية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أقوى عروض من هايبر بنده في المملكة العربية السعودية.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

توفر بنده عروض قوية على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” ليز بطاطس بالملح 21*12جرام كما يحتوي العرض على ليز بطاطس بالجبنة الفرنسية 21*12جرام بالإضافة إلى زم زم بطاطس أرجل دجاج بنكهة الخضار 20*15جرام، يحتوي العرض أيضًا على تسالي بطاطس كاتشب 21*13 جرام.

فكل ما ترغبون في الحصول عليه ستجدونه لدى بندة فمن بين المنتجات أيضًا” ليز بطاطس بالكاتشب 21*12 جرام بالإضافة إلى كريك كراك رقائق البطاطس بنكهة الكاتشب 14 جرام، ليز بطاطس بالملح والخل 21*12 جرام، فيحتوي العرض على تسالي بطاطس فلفل حار 21*13 جرام، برينجلز شيبس حارة وسبايسي 165 جرام وستجدون لدى بدة أيضًا زيزو رقائق البطاطس بنكهة الملح 20*20جرام”.

عروض بنده على الأجهزة الكهربائية

من المنتجات التي يتوفر العرض عليها أيضًا الأجهزة الكهربائية ومن بين تلك الأجهزة كلًا من التالي خلاط يدوي سينكور، غلاية سينكور، شواية مسطحة سينكور، بوتاجاز خاص بالتسخين، يشمل العرض على خلاط مع مطحنتين أرايتي، قلاية بدون زيت بالسون، مكنسة الغبار بلاك أند ديكر، خلاط يدوي مولينكس، محضرة قوة نيسبريسو، محضرة قهوة لون أبيض نيسبريسو، محضرة قهوة أحمر لون نيسبريسو.

تخفيضات هايبر بنده في السعودية

يوفر هايبر بنده الكثير من التخفيضات الأخرى التي من بينها كلًا من التالي” مياه بيرين وزيت وار الشمس هالة نباتي خير 1.5 لتر، أرز مزة بسمتي الشعلان خمسة كيلو ودجاج ساديا مع جبنة كريم مطحونة قابلة للدهن بوك، زبادي يوناني سادة نادك، زبدة طبيعية غير مملحة المراعي، جبنة بيضاء فيتا البقرات الثلاثة قليلة الدسم وجبنة فيتا كاملة الدسم المراعي وجبنة الشيدر علب المراعي وجبنة موزاريلا مبشورة البقرات الثلاثة 500 جرام وفطيرة سادة سويتز وجبنة يونانية كيري وجبنة شرائح برايد وأيس كريم كون زون”.