نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في برنامج دعم سكني وأهم الشروط اللازمة للتسجيل في المقال التالي
تحرص المملكة العربية السعودية على تحمل تكاليف الإسكان للفئات المستحقة الدعم السكني حيث كلفت الحكومة السعودية وزارة الشؤون البلدية بتولي هذا الأمر من إيصال الدعم السكنى للفئات الأكثر إستحقاقاً مثل الأسر التي لا تمتلك منزل خاص بهم، كما تتواجد فروع سكني في أنحاء المملكة ويتمكن المواطنين من التواصل مع موظفي الفروع للإستفسار عن أمر ما أو تقديم شكوى، هذا ويتوفر أيضاً رقم للتواصل طوال أيام الأسبوع خلال 24 ساعة مع مركز خدمة العملاء للإجابة عن تساؤلات المواطنين وتقديم المعلومات اللازمة.
يعتبر الدعم السكنى ضمن أهم برامج المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم للمواطنين المستحقين كما أصبح الدعم السكنى وسيلة للحصول أيضاً على المنتجات السكنية المدعومة من الحكومة السعودية، حيث تعتمد الوزارة في تصنيف الفئات الأكثر إستحقاقً بناء على عدد أفراد الأسرة ويستطيع أيضا المستفيدين من الدعم السكني الحصول على دعم على هيئة أرض ويتم هذا وفقاً للمشروع المقدم من المستحق للجهات المختصة.
خطوات التسجيل في برنامج دعم سكني 1443
يعد الدعم السكنى من أهم برامج الدعم كما أصبح الدعم السكنى وسيلة للحصول على المنتجات السكنية المدعومة ويتمكن المواطنين من تقديم طلب الحصول على الدعم السكني من خلال الخطوات الآتية:
- أولاً التوجه مباشرة لموقع وزارة الإسكان الرسمي وإتمام خطوة التسجيل الجديد.
- ينتقل الموقع بالمستخدم لصفحة جديدة تتضمن جميع المعلومات الشخصية لتفعيل الحساب الجديد.
- قم بملء كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة حتى يتم تفعيل الحساب بنجاح.
- هناك بعض البيانات المطلوبة تتعلق بمستوى المتقدم الأكاديمي بالإضافة إلى تحديد المدة التي قضاها المتقدم في الخارج وما إن سبق للمتقدم الحصول على مساعدات من الإسكان مسبقاً.
- تأكد من إدخال وسائل الإتصال بطريقة صحيحة مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني والعنوان الذي يقيم فيه المتقدم حتى يتم التواصل بسهولة في حالة قبول الطلب.
شروط الإستحقاق للدعم السكني 1443
هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الدعم السكني، نذكر أهم تلك الشروط:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على الدعم السكني من أبناء الوطن السعودي ويحمل الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون الشخص قد بلغ من العمر 25 عاماً فأكثر فلا يسمح لمن هم أقل من ذلك بالحصول على الدعم السكني.
- توافر كافة الشروط في المتقدم للإستحقاق والتي من بينها الشروط المتعلقة بعدد أفراد الأسرة.
- يجب أن يكون المستحق للدعم السكني من أبناء الوطن الذين لا يملكون المسكن المناسب للمعيشة للأسرة.
- تقوم الوزارة بالإطلاع على المستندات المرفقة بطلب التقدم للحصول على الدعم لتتم خطوة حساب الدخل الشهري للمتقدم وهي راتب المتقدم الأساسي وبدل السكن ثم يتم خصم التأمينات الإجتماعية.
- وأخيراً يتم إحتساب الزوج والزوجة والأبناء لتوافر شروط الإستحقاق كاملة.
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