خطوات التسجيل في برنامج دعم سكني وأهم الشروط اللازمة للتسجيل

تحرص المملكة العربية السعودية على تحمل تكاليف الإسكان للفئات المستحقة الدعم السكني حيث كلفت الحكومة السعودية وزارة الشؤون البلدية بتولي هذا الأمر من إيصال الدعم السكنى للفئات الأكثر إستحقاقاً مثل الأسر التي لا تمتلك منزل خاص بهم، كما تتواجد فروع سكني في أنحاء المملكة ويتمكن المواطنين من التواصل مع موظفي الفروع للإستفسار عن أمر ما أو تقديم شكوى، هذا ويتوفر أيضاً رقم للتواصل طوال أيام الأسبوع خلال 24 ساعة مع مركز خدمة العملاء للإجابة عن تساؤلات المواطنين وتقديم المعلومات اللازمة.

يعتبر الدعم السكنى ضمن أهم برامج المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم للمواطنين المستحقين كما أصبح الدعم السكنى وسيلة للحصول أيضاً على المنتجات السكنية المدعومة من الحكومة السعودية، حيث تعتمد الوزارة في تصنيف الفئات الأكثر إستحقاقً بناء على عدد أفراد الأسرة ويستطيع أيضا المستفيدين من الدعم السكني الحصول على دعم على هيئة أرض ويتم هذا وفقاً للمشروع المقدم من المستحق للجهات المختصة.

خطوات التسجيل في برنامج دعم سكني 1443

يعد الدعم السكنى من أهم برامج الدعم كما أصبح الدعم السكنى وسيلة للحصول على المنتجات السكنية المدعومة ويتمكن المواطنين من تقديم طلب الحصول على الدعم السكني من خلال الخطوات الآتية:

أولاً التوجه مباشرة لموقع وزارة الإسكان الرسمي وإتمام خطوة التسجيل الجديد.

ينتقل الموقع بالمستخدم لصفحة جديدة تتضمن جميع المعلومات الشخصية لتفعيل الحساب الجديد.

قم بملء كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة حتى يتم تفعيل الحساب بنجاح.

هناك بعض البيانات المطلوبة تتعلق بمستوى المتقدم الأكاديمي بالإضافة إلى تحديد المدة التي قضاها المتقدم في الخارج وما إن سبق للمتقدم الحصول على مساعدات من الإسكان مسبقاً.

تأكد من إدخال وسائل الإتصال بطريقة صحيحة مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني والعنوان الذي يقيم فيه المتقدم حتى يتم التواصل بسهولة في حالة قبول الطلب.

شروط الإستحقاق للدعم السكني 1443

هناك بعض الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الدعم السكني، نذكر أهم تلك الشروط: