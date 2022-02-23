إنشاء حساب جديد في حساب المواطن تسجيل الدخول في حساب المواطن

إنشاء حساب جديد في حساب المواطن، يتساءل بعض مستفيدي حساب المواطن من وقت لآخر عن خطوات الاستعلام عن الدعم أو أهلية حساب المواطن وكيفية تقديم الاعتراض على حساب المواطن وما إلى ذلك، ويعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج التي تساعد عدد لا بأس به من المواطنين في السعودية خاصةً أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، وكل ذلك يتطلب من المستفيدين أن ينشأ حساب شخصي في البرنامج ليتمكن من استخدام تلك الخدمات.

إنشاء حساب في حساب المواطن

ليتمكن مستفيدي حساب المواطن من استخدام خدمات حساب المواطن عليهم باتباع الخطوات القادمة:

الضغط على رابط منصة حساب المواطن https://eservices.ca.gov.sa/#/login. استخدام آلية بوابة النفاذ الوطني ليتمكن المستفيد من تسجيل حسابه الشخصي. الاطلاع جيدًا على تفاصيل تسجيل الدخول الجديد. من قائمة الاختيارات الرئيسية يقم باختيار تفاصيل الطلب. يتابع المستفيد تسجيل بياناته الشخصية مع رفع الوثائق التي تثبت صحة البيانات. اختيار زر التالي للانتقال إلى صفحة الأحكام والشروط ومن ثم النقر على تقديم الطلب. تستخدم البيانات المسجلة في التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية عند الرغبة في الاستعلام عن إحدى خدمات حساب المواطن.

شروط أهلية حساب المواطن

هناك شروط هامة لا يسمح لأي شخص بأن يحصل على دعم حساب المواطن إلا بتوافرها:

الاستقرار الدائم على الأراضي المملكة. امتلاك الجنسية السعودية مع استثناء الزوجة الأجنبية زوجة السعودية والعكس والأبناء السعوديين. تسجيل بيانات المستفيد الشخصية في المنصة ويجب أن تكون تلك البيانات متفقة مع الوثائق الرسمية للمستفيد.

تسجيل الدخول في حساب المواطن

هناك وسائل مختلفة لكي يتمكن المستفيد من الاستعلام عن خدمات حساب المواطن مثل تطبيق حساب المواطن أو رقم التواصل الرسمي أو رابط المنصة الرسمي، ومن أسهل الطرق التي يتجه إليها عدد من المستفيدين هي الاستعلام الإلكتروني عن حساب المواطن من الموقع الرسمي كالتالي:

يقوم المستفيد بالنقر على الرابط المباشر للبرنامج إلى الصفحة الأولى. يستخدم رقم الهوية الوطنية وكلمة السر حتى يتمكن من أن يصل لحسابه الشخصي في البرنامج. معرفة كافة التفاصيل المطلوبة للتعرف عليها.

أما عن رقم حساب المواطن الموحد للمهاتفة مجانًا 19912.