الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة بالسعودية الخطوات بالتفصيل

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القدرات العامة، بعد بدء جولة جديدة من جولات اختبار القدرات العامة في السعودية الفترة الماضية اتجه عدد كبير من الطلاب للبحث عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الاختبارات وكيفية الاطلاع عليها بسهولة، حيث وفرت هيئة قياس أكثر من وسيلة للاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة سواء باستخدام رقم الهوية أو رقم السجل المدني وبعدة طرق أخرى مختلفة ولكن يتم الاستعلام بصورة أساسية من خلال الموقع الرسمي لمركز قياس لذلك في السطور القادمة نضع لكم الخطوات بالتفصيل للاطلاع على نتائج اختبار القدرات العامة بالسعودية.

الاستعلام عن نتائج القدرات العامة

اختبار القدرات العامة من الاختبارات الهامة التي يجب أن يمر بها الطالب وعليه أن يتجاوزها حتى يتم قبوله في مرحلة التعليم الجامعي وكذلك تحديد الجامعة التي تتناسب معه ومع قدراته ومهاراته التي تظهر من خلال الاختبار، وهو يُقدم بآليتين حسب رغبة وقدرة الطلاب هما الطريق الورقية والطريقة المحوسبة أو الإلكترونية أي من خلال جهاز رقمي ذكي.

يقوم الاختبار بتحديد مهارات وقدرات الطالب في العديد من الجهات والنواحي فهو يقيس المهارات اللفظية والمعرفية لديهم سواء كانوا بالقسم العلمي أو الأدبي، والناتج النهائي هو ما يحدد قابلية الطالب على الدراسة في تخصص ما، لذلك تسهل تلك الاختبارات كثيرًا على الطلاب في الدراسة المستقبلية لأنه تعرفهم على قدراتهم وما هم قادرين على دراسته.

ويتم توفير ذلك الاختبار من قبل هيئة قياس للتعليم والتدريب، وتقوم من فترة لأخرى بالإعلان عن مواعيد اختبار القدرات العامة للفتيات والبنين الذين انتهوا من الاختبارات النهائية لمرحلة الثانوية العامة، وبعد انتهاء اختبار القدرات تبدأ رحلة انتظار النتائج والبحث عنها، وبصورة عامة يتم الاستعلام عن نتائج القدرات العامة من قبل رابط هيئة قياس وهو https://etec.gov.sa/ar/Pages/default.aspx.

كيفية الاستعلام عن نتائج القدرات العامة

أما عن الخطوات التفصيلية من أجل الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة فهي: