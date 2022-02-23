نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو الحد المانع للحصول على دعم الضمان الاجتماعي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحد المانع للضمان الاجتماعي، في الفترة الماضية تم تحديث ضوابط برنامج الضمان الاجتماعي لكي يتناسب مع الظروف الحالية وليضم إليه مواطنين أكثر لمساعدتهم، وقد تم تغيير بعض التفاصيل الخاصة بالحد المانع للضمان الاجتماعي وهو الدخل الشهري المسموح به للحصول على دعم البرنامج من عدمه، إذ أنه من أهم شروط الضمان الاجتماعي التي تسمح للمواطن بالاستمرار في النظام أو حذفه، لذلك في السطور القادمة نضع لكم المزيد من التفاصيل حول الحد المانع للضمان الاجتماعي المطور.

الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد 1443

قد لا يعرف البعض ما هو الحد المانع للضمان الاجتماعي والقيمة المحددة له، وقد ذكرت وزارة التنمية الاجتماعية أن قيمة الحد المانع هي ناتج عملية جمع قيمة الدخل المكتسب الشهري للمستفيد/ين وطرح نصف الناتج لإضافتها على الدعم المكتسب الذي يحصل عليه المستفيد/ين من برامج الدعم الحكومية في السعودية، مع العلم أن الوزارة قد وضعت بعض الاستثناءات لفئات معينة بالنسبة لتلك النقطة وهم المصابين بإعاقات تعيق قدرتهم على العمل وكذلك الأيتام.

والناتج النهائي يُقارن مع أدنى حد للدخل المكتسب ومجموعه الكلي حسب الدعم الشهري المقرر لكل عائلة حسب أفرادها، حيث أن لكل فرد من أفراد الأسرة 550 ريال ولعايل الأسرة مبلغ ألف ريال، إذ أن الحد المانع للضمان الاجتماعي نسبته تُحدد وفقًا لعدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان، ومن خلال الجدول التالي يمكن التعرف على قيمة الحد المانع للضمان الاجتماعي حسب أعداد الأفراد بالأسرة:

برنامج الضمان الاجتماعي المطور

شهد نظام الضمان الاجتماعي ثباتًا على نفس القواعد والضوابط لسنوات طويلة ولم يتغير مطلقًا، ولكن منذ عام مضى قامت الوزارة المسئولة عن البرنامج بتحديثه وتغيير ضوابطه لكي يشمل الكثير من المواطنين، ولم يتم تطبيق قواعد الضمان الاجتماعي الجديد في وقتها ولكن منذ فترة قليلة فقط وتم الإعلان عن تفاصيل الضمان الاجتماعي الجديد.

فمنذ شهر نوفمبر الماضي بالتحديد في العشرين من الشهر قامت الوزارة باستقبال أولى طلبات الضمان الاجتماعي الجديد في المنصة الجديد، ونوهت الوزارة أن التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي القديمة مازال مستمرًا حتى الآن حتى يتم نقل كافة المستفيدين الحاليين إلى النظام الجديد.