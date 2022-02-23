إجازة شهر 7 للطلاب في المدارس السعودية 1443

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عمر شويل - جدة إجازة شهر 7 للمدارس، الفترة الماضية أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إجازة شهر 7 للطلاب بجميع المدارس في المملكة والتي تقع في شهر رجب وشهر فبراير، وهي من الإجازات المميزة التي ينتظرها الطلاب لأنها إجازة طويلة تستمر حتى خمسة أيام، وتلك المدة كافية حتى يتمكن الطلاب من الاسترخاء والراحة لقليل من الوقت لكي يتمكنوا من العودة إلى الدراسة مرة أخرى وبدء الاختبارات للفصل الثاني، وإجازة شهر 7 هي إجازة جديدة تم إضافتها منذ فترة قصيرة وستساهم بشكل كبير في الموازنة بين الدراسة والمذاكرة والراحة فما هي إجازة شهر 7 المنتظرة للطلاب؟

إجازات العام الدراسي الحالي 1443

حدثت وزارة التعليم السعودية نظام التعليم الذي يتم العمل به على مدار السنوات الماضية وقد قسمت العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بدلًا من اثنين، مما أثر على كافة النقاط الأخرى كالإجازات ومواعيد الاختبارات، إذ أنه أصبح هناك إجازات مطولة بنهاية الأسبوع مع إجازة لكل فصل دراسي من الفصول الثلاثة، وبدء العمل بهذا النظام منذ العام الدراسي الحالي على المرحلة التعليمية الابتدائية حتى الثانوية.

واضيفت الإجازات المطولة في الفصول الدراسية لكي تقلل من طول كل فصل دراسي الذي يستمر لثلاثة أشهر تقريبًا، فأصبح الطالب يأخذ إجازة بنهاية الأسبوع وإما يوم الأحد أو الأربعاء أو الخميس، ويوضح الجدول التالي تقسيم العام الدراسي الحالي شاملًا الإجازات المخصصة لكل فصل:



إجازة شهر 7 في السعودية للمدارس

إجازة شهر 7 سميت بذلك لأنها في شهر رجب وهو الشهر السابع من الشهور الهجرية، وتبدأ تلك الإجازة من يوم التأسيس السعودي القادم بعد أيام قليلة في الثاني والعشرين من فبراير وهو يوم الثلاثاء لتبدأ بعدها إجازة الأسبوع المطولة في الأربعاء الثالث والعشرين من فبراير.

وتستمر الإجازة المطولة حتى السبت وبذلك يصبح مجموع أيام إجازة شهر 7 هو خمسة أيام، وبعدها يعود الطلاب مرة أخرى لبدء اختباراتهم يوم الأحد السابع والعشرين من شهر فبراير ويتبقى فترة قليلة على بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني بعد تلك الإجازة، لهذا الكثير من الطلاب ينتظرون تلك الإجازة للاستمتاع بها والانتفاع بها والمذاكرة للاختبارات.