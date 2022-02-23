شروط الضمان الاجتماعي المطور بعد إيداع الدفعة الثانية رابط منصة الدعم والحماية sbis.hrsd.gov.sa

ما هي شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد؟ سؤال يتبادر في أذهان الملايين من الراغبين في الاستفادة من دعم الضمان، وصرف الرواتب والمعاشات لمن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء 2022/02/23، عن إيداع دعم الدفعة الثانية من راتب الضمان المطور الجديد، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سنقدم لكم أهم شروط التسجيل في الضمان المطور الجديدة، الواجب توافرها في المواطن المقيم على الأراضي السعودية للاستفادة من دعم الضمان المشروط.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد 2022

يكون سعودي الجنسية ومقيم بصفة دائمة داخل الأراضي السعودية.

لا يتجاوز الدخل الحد الأدنى المسموح به من الوزارة 110 لرب الأسرة و550 للفرد.

أن لا يكون مقيم في إحدى دور الإيواء التابعة للحكومة.

أن يستوفي جميع شروط الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات التعليم والصحة للأسرة.

لا يمتلك أراضي ولا عقارات ذات قيمة مرتفعة وأن يكون من أصحاب الدخول المنخفضة تحت الحد المسموح به.

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي،والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج أجنبي غير سعودي.

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين والغير قادرين على العمل.

حاملي بطاقات التنقل من ذوات الأيتام.

رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis

هي منصة تم إنشائها حتى يتم الدخول عليها وتسجيل طلبات الحصول على دعم الضمان بإتباع الخطوات التالية.

الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة sbis.hrsd.gov.sa. النقر على أيقونة تسجيل الدخول. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال. إنشاء كلمة المرور وتأكيدها. الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام العامة. سوف تصلك رسالة نصية متضمنه كلمة المرور الجديدة رمز التوثيق. أدخل كلمة المرور التي وصلتك على رقم الجوال ليتم إدخالك إلي صفحة جديدة. قم مرة أخرى بتعبئة البيانات الشخصية المطلوبة من جديد. بعدها سيتم تحويلك إلي صفحة دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور قم بتعبئة الملف الموحد. وبذالك تتم عملية التسجيل الإلكتروني لطلب الحصول على الضمان المطور الجديد.

الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

بعد دراسة متأنية لقوانين مشابهة في العديد من الدول التي تتشابه أوضاعها مع أوضاع المملكة تم وضع ضوابط وشروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد والذي يهدف إلي تحويل القادرين على العمل من متلقي دعم من الدولة إلي منتجين عن طريق وضع برامج تدريبية تم وضعها من قبل مختصين تتوافق مع أمكانيات مقدم طلب الحصول على الدعم وتأهيله وإدخاله في سوق العمل ليصبح مواطن منتج ومن يتخلف عن هذه البرامج وهو قادر عليها يخرج من المستحقين ولا ينطبق عليه شروط الاستحقاق.