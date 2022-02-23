نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم صرف الدعم السكني 1443 فبراير وشروط الحصول على الدعم السكني وعداد النزول بالثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدعم السكني 1443 فبراير من أهم المواعيد التي يترقبها المستفيدين من الدعم، حيث تقدم وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ومن خلال برنامج سكني sakani.housing.sa، الدعم للمستحقين وفق شروط وضوابط وضعتها الوزارة بعناية شديدة حتى يصل الدعم لمستحقيه الفعليين.

ويقدم برنامج سكني الدعم للفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، ولتوفير حياة كريمة للمواطن السعودي من خلال توفير سكن مناسب له ولأسرته، حيث تحرص القيادة داخل المملكة العربية السعودية كل الحرص على توفير الرعاية والعناية والدعم اللازم لهذه الفئات، من خلال حزمة إجراءات وبرامج اجتماعية تهدف إلى توفير الحاجات الأساسية والضرورية للمواطن.

ومن أهم برامج الحماية الاجتماعية برنامج سكني والذي يقوم بتنفيذه وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وبرنامج دعم ريف وبرنامج حساب المواطن وغيره من البرامج الاجتماعية الأخرى، التي تنفذها المملكة حرصاً منها على الفئات الأكثر احتياجاً داخل المملكة.

موعد صرف الدعم السكني فبراير 2022

بحسب وزارة الإسكان سيتم تحويل الدعم للمستحقين في حساباتهم البنكية في اليوم الرابع والعشرين من كل شهر ميلادي. ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية داخل المملكة، وفي هذه الحالة قد يقدم الصرف يوم إذا كان الصرف يوم الخميس. وقد يؤخر الصرف يوم إذا صادف أن يكون الصرف السبت.

عداد نزول الدعم السكني 1443 لهذا الشهر فبراير

شروط استحقاق الدعم السكني 1443

ازداد البحث عن شروط الحصول على الدعم السكني 1443. وقد حددت وزارة الإسكان بعض الشروط. الواجب توافرها فيمن يستحق الدعم السكني وهذه الشروط سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة.

يجب أن يكون المستفيد من الدعم سعودي الجنسية.

مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون من محدودي الدخل ولا يمتلك مسكن مناسب في آخر خمس سنوات.

ألا يقل عمر المستفيد من الدعم عن 25 عام وقت تقديم الطلب.

عدم امتلاك أحد أفراد الأسرة لمسكن حكومي.

يجب أن يكون المستفيد والمتقدم للحصول على الدعم زوجاً أو أباً أو من يعول. ولو كانت امرأة يجب أن تكون زوجة أو أم فقط.

في حال كانت الزوجة مطلقة أو أرملة يجب أن يمر سنتين على الوفاة أو الطلاق.

رابط التقديم في الدعم السكني وتاريخ الإيداع

يتم التسجيل للحصول على الدعم من خلال رابط برنامج الدعم السكني الرسمي. حيث يقوم الراغب في الدعم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة وإرفاق كافة المستندات اللازمة ورفعها على الرابط الموجود في هذا المقال. وجدير بالذكر أن تاريخ إيداع الدعم السكني لهذا الشهر فبراير 2022 هو يوم الخميس بتاريخ 23\07\1443 الموافق 24\02\2022.

وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية

تعمل وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية والمطورين العقاريين، على تلبية احتياجات السوق السعودي من الإسكان، وتقدم للمواطن السعودي العديد من البدائل التي تناسبه من تقسيط مريح في فترة سداد طويله، أو من خلال إعطائه قطعة أرض للبناء عليها بشروط ميسرة، هذا بهدف توفير سكن مناسب لجميع الأسر السعودية، وفق شروط وضوابط وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية السعودي.