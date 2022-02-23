تمويل إمكان الراجحي 50 ألف ريال بالتقسيط وبدون تحويل راتب. تقدم شركة إمكان الراجحي مجموعة من المنتجات التمويلية الميسرة والتمويلات الإضافية لديها عدد من المزايا التمويلية بدون تحويل راتب وبدون وجود كفيل. أسرع تمويل شخصي مهما كانت جهة عملك من خلال القنوات الرقمية المتاحة بمجرد الموافقة على التمويل الخاص بالعميل.

تمويل إمكان الراجحي 50 ألف ريال

لابد أن يكون العميل سعودي الجنسية.

العاملين في القطاع المدني ( شبه الحكومي – القطاع الخاص – المتقاعدين).

الحد الأدنى للراتب 5000 ريال.

العمر 25 عام حتى 60 عام.

مدة الخدمة في القطاع الخاص للتمويل الميسر ستة أشهر

وجود سجل ائتماني للعميل جيد.

مدة السداد 12 شهر أو 18 شهر أو 24 شهر.

مزايا التمويل الميسر إمكان الراجحي

للتقديم على تمويل إمكان الراجحي الميسر:

لا يُشترط موافقة جهة العمل

بدون تحويل راتب

تمويل يبدأ من 2000 ريال حتى 50 ألف ريال.

طريقة طلب التمويل

قم بتحميل تطبيق إمكان الراجحي على هاتفك الجوال.

التسجيل بالتطبيق والسماح له باستخدام الملفات.

تسجيل البيانات الشخصية وإرفاق المستندات المطلوبة

ثم تأتي لك الموافقة الفورية تتحكم في مبلغ التمويل ومدة السداد المناسبة لك.

ثم تحديد طريقة السداد والتوقيع إلكترونيًا .

التمويل الإضافي إمكان الراجحي

يمكن الحصول على التمويل الإضافي مع وجود تمويل قائم بالفعل بالشروط الآتية: