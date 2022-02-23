الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني 1443 بدون حساب ابشر بالسجل المدني

الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني ورقم المخالفة 1443 بدون حساب ابشر تعد هذه المنصة من أهم المنصات الخدمية في المملكة و من أهم الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية و هذه الخدمة الإلكترونية تقدم من جانب الجهات المختصة وخاصة وزارة الداخلية إدارة المرور وتأتي هذه الخدمة بناء على طلب العديد من الأفراد الذين لا يجيدون التعامل مع الوسائل الإلكترونية الحديثة ولكن يفضلون القيام بهذه الخدمة بشكل تقليدي في كل تعاملاتهم اليوم سنتعرف سويا على ما هي طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسجل المدني من دون نظام ابشر الإلكتروني ورقم المخالفة في السطور القادمة.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون حساب ابشر

يمكن التحقق في المخالفات المرورية بالسعودية بدون حساب ابشر وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المخصص لخدمه العملاء بالاتصال على 989 ثم اتباع الأتي:

في بداية الأمر يقوم المستعلم بالاتصال على 989. قم باتباع التعليمات وحدد الرقم 1 للغة العربية. وللتواصل باللغة الانجليزية اضغط رقم 2. بعد تحديد اللغة حدد رقم 1 للتحقيق في المخالفات المرورية ثم تقوم بالدخول على خدمات السيارات. قم بكتابة رقم السجل المدني. و بعد انقر على علامة الشباك # حتى تظهر لك كافة المعلومات و تتعرف على قيمة المخالفات المرورية. فورا تحصل على غرامات المرور أن وجدت.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة عبر ابشر

يمكن للشخص الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة عبر منصة ابشر للأفراد باتباع الخطوات الأتية:

قم بالدخول على موقع ابشر الإلكتروني بالضغط علي المكان المخصص للخدمات المرورية. وبعد قم بالضغط على استعلام عن المخالفات المرورية. ثم قم بالضغط على مخالفات السيارات. وبعد ذلك ادخل الرقم الخاص بلوحة السيارة. تعبئه كافة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة ثم اضغط على أيقونة عدد المخالفات.

أفضل طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية بدون ابشر

الذهاب إلى الموقع الرسمي لبوابة سعودي.

وبعد يظهر أمامك الصفحة الرئيسية الخاصة ببوابة سعودي.

تحديد خيار أفراد.

وبعد يتوجب عليك البحث عن المخالفات المرورية وذلك عن طريق شريط البحث الخاص بالصفحة.

ثم قم بالضغط على خاصية الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ادخل كافة البيانات والتي تشمل على: