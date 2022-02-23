60 ألف ريال قرض آهل بدون كفيل أو ضامن وبدون هامش ربح لدى بنك التنمية

قرض آهل أصبح من أهم القروض في عام 1443 هجريًا حيث الكثير من السعوديين يرغبون في الحصول على تمويل نقدي ميسر يصل إلى 60 ألف ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في المملكة كذلك التمويل متوافق مع معايير الشريعة الإسلامية داخل السعودية ويمتاز التمويل الآن بأنه بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي أو بدون ضامن في حالة إذا كان المتقدم سعودي الجنسية وعمره يبلغ 18 عام فأكثر من ذلك ولكن يجب أن يعمل في القطاع الحكومي بالمملكة فقط لا غير لكن إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الأخري فمتاح له التمويل بمزايا عديدة ومنها الحصول على تمويل منتج آهل بدون هامش ربح بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 60 شهر بموافقة بنك التسليف والادخار السعودي الذي يعرف بأسم بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

أهم شروط التقديم على قرض آهل الميسر للسعوديين في المملكة 1443

في الفترة الحالية قرض آهل متاح لجميع السعوديين العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى ستون ألف ريال سعودي بدون ضامن أو بدون كفيل كذلك بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري لذلك نقدم لجميع المواطنين السعوديين الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية فيما يلي بالتفصيل:

شرط هام أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك عمر من 18 سنه على الأقل بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.

كذلك التمويل منتج آهل يطلب أن يكون الحد الأقصى المسموح بيه للتقديم عبر الأونلاين على التمويل حتى 70 سنه.

يطلب قرض منتج آهل السعودي بالمملكة توفير موافقة الكفيل الغارم لجميع الفئات أو العملاء السعوديين ماعدا موظفي الحكومة السعودية فقط.

الدخل الشهري المطلوب حتى 12,500 ريال سعودي كحد أقصى للتمويل بالمملكة لدى قرض آهل الميسر للسعوديين.

مزايا برنامج قرض آهل الميسر للسعوديين في المملكة