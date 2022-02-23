ماهو برنامج الرهن الميسر الذي تم تمديد العمل به ومزاياه وأهم الشروط المطلوبة له. حيث إنه هناك العديد من المساعدات المختلفة التي تقوم الحكومة السعودية بتقديمها لمواطنيها. فهي تبحث دائماً من أجل تقديم الجديد من الخدمات وكذلك المبادرات التي تعمل على دعم المواطن السعودي. كما تعتبر المساعدات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطن هي أداة دعم لحياة أفضل. وتختلف هذه المساعدات مابين مبادرات وبرامج وكذلك جمعيات خيرية وعم مادي أيضاً. كما يعتبر من أهم أشكال هذه المساعدات هو برنامج الرهن الميسر والذي زاد البحث عنه مؤخراً. حيث أصدرت الحكومة السعودية قرارها بتمديد العمل بالبرنامج ثلاث سنوات أيضاً. لذلك هناك الكثير من المواطنين الذين يبحثون عن ماهو هذا البرنامج وماهي مزايا وكذلك أهم الشروط المطلوبة للتسجيل به. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض إجابات لجميع هذه التساؤلات. كما يمكنك التعرف أيضاً على التسجيل في نطاقات وزارة العمل 1443 الخطوات والرابط وأهم أهداف البرنامج.

ماهو برنامج الرهن الميسر

فلقد قامت وزارة المالية السعودية بالتعاون مع وزارة الإسكان والبنك المركزي السعودي بتقديم هذا البرنامج والذي يعتبر أهم برامج الدعم العقاري. كما قامت الحكومة السعودية بإصدار هذا البرنامج وذلك بهدف مساعدة المواطنين الذي لايملكون عقارات سكنية وكذلك بدون أن يتحمل المواطن أعباء مادية كبيرة. ولكن يتمكن المواطن من سداد هذا المبلغ بالتقسيط على عدد من السنوات تتقدر بحسب قدرته المادية. فالبرنامج عبارة عن تقديم التسهيلات للمواطن التي تمكنه من الحصول على قروض تمكنه من الحصول على وحدة سكنية. حيث يتم تخفيض الدفعة الأولى للسداد من 15٪ إلى 10٪ كما يقدم صندوق التنمية العقاري ضمان مالي نيابة عنه.

أهم مزايا البرنامج

يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

كما يوفر خطة مرنة للسداد تتوافق مع ظروف المواطن المادية

كما يمكن البرنامج المستفيد من التضامن مع أقاربه من الدرجة الأول والاستفادة من البرنامج

وكذلك يمكن الاستفادة من البرنامج أيضاً في تمويل العقار غير كامل التشطيب.

يدفع المواطن 5٪ من قيمة العقار كدفعة أولى. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط الرهن العقاري من الراجحي وأهم مزايا التمويل وطريقة التقديم للحصول عليه

ومن الجدير بالذكر أن قيمة الرهن الميسر يتم تحديدها على حسب قيمة العقار حيث لا تزيد عن 5٪ من قيمة العقار. كما يجب ألا يزيد مبلغ التمويل اليسر المطلوب عن 40 ألف ريال سعودي فقط.

الشروط المطلوبة للتسجيل في البرنامج

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للموافقة على التسجيل في البرنامج. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي: