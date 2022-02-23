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تراجع قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي وحقيقة التصريح من الضمان الاجتماعي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي وحقيقة التصريح من الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تراجع قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي تم الفصح عنه سابقاً . وفيما يخص التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد وتأثيراته علي المستفيدين من . الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية كما يتم التساؤل من مواطني المملكة . هل أن تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد مقيداً فقط علي المستفيدين الجدد . ذلك وفقاً إلي شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية المصرح بها . أم أن مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي علي المنصة القديمة لهم أحقية التسجيل والصرف علي منصة الضمان الاجتماعي الجديد المطور . كذلك بجانب كل ما يتعلق بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في قرارها الجديد . وكيف سيتم التعامل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية ذلك ما سنتعرف عليه داخل مقال اليوم .

تراجع قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي
نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد

تراجع قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي الصادر من وزارة الموارد البشرية

منذ أن تم إطلاق منصة نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد داخل المملكة العربية السعودية . منذ شهر نوفمبر الماضي من العام السابق كان تصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . أنه سوف يتم غلق منصة الضمان الاجتماعي القديمة ودعت كافة مواطني المملكة العربية السعودية المستفيدين من الضمان الاجتماعي . بأن يتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد عبر الرابط الرسمي الجديد . كما سيكون مستفيدي الضمان الاجتماعي علي المنصة القديمة دون تأثر من ذلك الإجراء . ويمكنهم التعامل علي المنصة القديمة إلي أن يتم تنفيذ قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي وفقاً للتوقيت المحدد لها . كذلك ليس هناك أي نية عن عدم تنفيذ قرار إغلاق الموقع القديم وسيتم تنفيذه في نفس الموعد المعلن سابقاً .

نصوص شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية

بعد أن تم التوضيح بأنه ليس هناك نية في تراجع قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي من الوزارة نتعرف علي شروط . الضمان الاجتماعي المطور الجديد كالآتي :-

  1. كل من يرغب في الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي يجب أن يكون سعودياً وإقامته بشكل دائم داخل السعودية .
  2. كما أن يستثني من شرط الجنسية في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد كافة السيدات المتزوجات من سعوديين .
  3. كذلك بجانب استثناء شرط الجنسية لكلاً من الأرملة الغير سعودية المتزوجة من سعودي والمطلقة أيضاً .
  4. كما نص الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية أن كافة ذوي الإعاقة والأرامل والأيتام لهم حق . التسجيل علي منصة الضمان الاجتماعي الجديدة .
  5. تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد قاصراً علي كل أسرة التي يكون دخلها 100 ريال لعائل الأسرة .
  6. كذلك يستفيد من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد كل مواطن لا يقل دخله عن 5500 ريال سعودي . ذلك وفقاً للمعاشات المحتسبة والمحددة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد .
  7. كل من تنطبق عليه تلك الشروط يمكنه تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد للاستفادة من الدعم المقدم .

لماذا لن يتم تراجع قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي من الوزارة

في تصريح سابقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأن قرار إغلاق منصة الضمان الاجتماعي القديمة . سوف يتم تنفيذه في شهر مايو القادم وتحديداً يوم 23 منه كما أنه يتم تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد . تماشياً مع المنصة القديمة إلي ذلك التاريخ المعلن ويتم بعد ذلك التعامل في الضمان الاجتماعي للمستفيدين القدامي والجدد . علي منصة نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر الرابط المطلق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

تراجع قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي والذي تم توضيح تفاصيله داخل مقال اليوم حيث أن وزارة الموارد البشرية . والتنمية الاجتماعية بالسعودية ليس لها نية عن تأجيل ذلك القرار وسيتم تنفيذ قرار الأغلاق في الموعد المشار له داخل المقال .

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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