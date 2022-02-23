نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي وحقيقة التصريح من الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تراجع قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والذي تم الفصح عنه سابقاً . وفيما يخص التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد وتأثيراته علي المستفيدين من . الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية كما يتم التساؤل من مواطني المملكة . هل أن تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد مقيداً فقط علي المستفيدين الجدد . ذلك وفقاً إلي شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية المصرح بها . أم أن مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي علي المنصة القديمة لهم أحقية التسجيل والصرف علي منصة الضمان الاجتماعي الجديد المطور . كذلك بجانب كل ما يتعلق بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في قرارها الجديد . وكيف سيتم التعامل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية ذلك ما سنتعرف عليه داخل مقال اليوم .

تراجع قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي الصادر من وزارة الموارد البشرية

منذ أن تم إطلاق منصة نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد داخل المملكة العربية السعودية . منذ شهر نوفمبر الماضي من العام السابق كان تصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . أنه سوف يتم غلق منصة الضمان الاجتماعي القديمة ودعت كافة مواطني المملكة العربية السعودية المستفيدين من الضمان الاجتماعي . بأن يتم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد عبر الرابط الرسمي الجديد . كما سيكون مستفيدي الضمان الاجتماعي علي المنصة القديمة دون تأثر من ذلك الإجراء . ويمكنهم التعامل علي المنصة القديمة إلي أن يتم تنفيذ قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي وفقاً للتوقيت المحدد لها . كذلك ليس هناك أي نية عن عدم تنفيذ قرار إغلاق الموقع القديم وسيتم تنفيذه في نفس الموعد المعلن سابقاً .

نصوص شروط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية

بعد أن تم التوضيح بأنه ليس هناك نية في تراجع قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي من الوزارة نتعرف علي شروط . الضمان الاجتماعي المطور الجديد كالآتي :-

كل من يرغب في الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي يجب أن يكون سعودياً وإقامته بشكل دائم داخل السعودية . كما أن يستثني من شرط الجنسية في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد كافة السيدات المتزوجات من سعوديين . كذلك بجانب استثناء شرط الجنسية لكلاً من الأرملة الغير سعودية المتزوجة من سعودي والمطلقة أيضاً . كما نص الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالسعودية أن كافة ذوي الإعاقة والأرامل والأيتام لهم حق . التسجيل علي منصة الضمان الاجتماعي الجديدة . تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد قاصراً علي كل أسرة التي يكون دخلها 100 ريال لعائل الأسرة . كذلك يستفيد من نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد كل مواطن لا يقل دخله عن 5500 ريال سعودي . ذلك وفقاً للمعاشات المحتسبة والمحددة في نظام الضمان الاجتماعي الجديد . كل من تنطبق عليه تلك الشروط يمكنه تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد للاستفادة من الدعم المقدم .

لماذا لن يتم تراجع قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي من الوزارة

في تصريح سابقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأن قرار إغلاق منصة الضمان الاجتماعي القديمة . سوف يتم تنفيذه في شهر مايو القادم وتحديداً يوم 23 منه كما أنه يتم تسجيل دخول نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد . تماشياً مع المنصة القديمة إلي ذلك التاريخ المعلن ويتم بعد ذلك التعامل في الضمان الاجتماعي للمستفيدين القدامي والجدد . علي منصة نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد عبر الرابط المطلق من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

تراجع قرار غلق منصة الضمان الاجتماعي والذي تم توضيح تفاصيله داخل مقال اليوم حيث أن وزارة الموارد البشرية . والتنمية الاجتماعية بالسعودية ليس لها نية عن تأجيل ذلك القرار وسيتم تنفيذ قرار الأغلاق في الموعد المشار له داخل المقال .