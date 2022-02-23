نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف الدعم الريفي 2022 الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر ألاف المسجلين والمستفيدين من برنامج التنمية الريفية والذي عرف ببرنامج “دعم ريف” إعلان موعد صرف الدفعة الجديدة، فالبرنامج يهدف لتحسين قطاع الزراعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين، كما يستهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وزراعة المحاصيل التي تعد أكثر أحتياجاً لها داخل السعودية، ولذلك سنقوم بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج الدعم الريفي 1443 وموعد نزول الدفعة الجديدة وطريقة التسجيل للراغبين فى التسجيل والحصول على الدعم المقدم من وزارة البيئة والمياة والزراعة فى السعودية، بالاضافة لتوضيح رقم برنامج دعم ريف الموحد.

نزول دعم ريف الدفعة الجديدة شهر فبراير

أوضح المسؤلين عن صرف برنامج دعم ريف أنه سيتم إيداع مبالغ المستفيدين فى حسابتهم البنكية يوم غد الخميس الموافق 24 من فبراير الجاري، مشيراً إلى أنه من كانت نتيجة الأهلية له غير مستحق يمكنه تقديم الاعتراض فوراً على عدم الأهلية وذلك من خلال بوابة برنامج ريف الإلكترونية، مع تقديم المستندات التي تثبت أستحقاقة للدعم المقدم.

مبالغ برنامج دعم ريف

يتم إيداع مبالغ دعم ريف فى حسابات البنكية للمستفيدين بناء على بعض المعايير التي تحدد قيمة الدعم المقدم، فيتم احتساب الدعم للاسر المنتجة بنسبة 10% من رأس المال وذلك بناء على المستندات المقدمة أثناء عملية التسجيل، كما أنه يتم صرف الدعم للمستفيدين لمدة سبع سنوات، موضحاً أنه فى حالة ألتحاق المستفيد بأحد الجهات الحكومية أو الخاصة يتم إيقاف صرف الدعم، ويتمثل قيمة الدعم لبرنامج ريف كما هو يلي:

الحد الأدني للدعم الريفي 12 ألف ريال سعودي فى العام الواحد.

الحد الأقصى للدعم الريفي 54 ألف ريال سعودي خلال العام.

الدعم الشهري المقدم هو 4500 ريال للحد الأعلي.

الرقم الموحد لبرنامج دعم ريف

الرقم الموحد لتواصل والاستفسار هو: 1993

ويمكن التواصل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عصراً.

الصفحة الرسمية لبرنامج دعم ريف على تويتر: [email protected]

ويتم التواصل مع فريق الدعم لتلقي استفسارات المواطنين، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءاً.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج الدعم الريفي، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائماً.