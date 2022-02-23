نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في منصة فرجت لسداد المديون كمستفيد مع الشروط عبر ابشر 1443 بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة فرجت لسداد المديونين بالسعودية واحدة من أهم الخدمات الهامة تشرف عليها وزارة الداخلية تحت إدارة المديرية العامة للسجون منذ سنوات عديدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ابشر في السعودية خدمة فرجت توفر الدعم للغارمين في القضايا على أن تكون غير جنائية بتقديم المساعدة من خلال التبرع لسداد الديون لبعض المسجونين ويتم جمع المساعدات المالية من خلال تبرع الفئات المقتدرة لسداد الديون التي لا يقدر عليها المديونين من السجناء لكي يتم الإفراج عنهم و بذالك تساهم منصة فرجت لسداد الديون بدورها على خلق التعاون و المساعدات بين الأفراد حتى يتمكن أهل الخير بتقديم المساعدات على المحكوم عليهم في قضايا ماليه في المملكة سوف نروي لكم تفاصيل التسجيل في منصة فرجت لسداد المديونين بالإضافة إلى ذلك شروط التسجيل في المنصة عبر مقالنا هذا.

التسجيل في منصة فرجت للمديون كمستفيد

حتى تتمكن من التسجيل في منصة فرجت للمديون كمستفيد يجب يجب على المستفيد القيام بها من خلال خدمة ابشر وزارة الداخلية للتسجيل والاستفادة من هذه الخدمة من أجل سداد الديون والإقساط المتعثرة وللقيام بذلك يجب اتباع الخطوات البسيطة الأتية:

أولا الدخول إلى منصة ابشر الخدمية.

سوف ينسدل عليك العديد من الخدمات اختر منها خدمة فرجت.

سيتطلب منك الموقع إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك أو رقم الإقامة قم بإدخالهم.

سوف يطلب منك أيضا بعض البيانات الأخري يجب عليك إدخالها بطريقة صحيحة مع التأكيد عليها.

بالخطوات التي قمت بعملها تكون قد اشتركت في خدمة فرجت وعليك أن الانتظار حتى يتم تسديد ديونك وبعد ذلك سيتم الإفراج عليك من السجن إذا أن كنت مسجون.

طريقة التسجيل في منصة فرجت كمتبرع

منصة فرجت منصة إلكترونية تقدم مجموعة من الخدمات الإلكترونية بهدف بث روح التعاون بين أفراد المملكة وذلك بفتح باب التبرعات للأفراد القادرين من أجل سداد ديون الفئات الغير قادرة علي السداد وهم في السجون يمكن للشخص المتقدم بالتبرع في حالة إذا كان لديه عضوية فعالة في منصة فرجت فيمكنه التسجيل بالخطوات الأتية:-

للبدء في التسجيل يجب الدخول إلى بوابة ابشر الإلكترونية. ثم تسجيل الدخول إلى ابشر عن طريق إدخال الاسم وكلمه المرور رقم الهوية الوطنية. انقر على أيقونة خدماتي. الخطوة التالية اختر خدمة فرجت من الخدمات المعروضة أمامك. ثم الضغط المتعثر المراد سداد دينه من خلال الحالة الاجتماعية واللجنة والمنطقة. الضغط على السداد الإلكتروني. تلقائيا سوف يتم التسجيل من خلال رقم فاتورة السداد الخاصة بالسجين. يمكن للمتبرع سداد جزء من المبلغ أو المبلغ كاملا فلا يوجد تحديد للمبلغ بحد اقصي أو بحد ادني. في حالة إذا قام المتبرع بسداد المبلغ كاملا أي سداد الفاتورة الخاصة بالسجين كاملة سوف يتم الإفراج عن السجين.

شروط التسجيل في منصة فرجت

يجب استيفاء بعض الشروط للتسجيل في خدمة فرجت التي وضعت من قبل وزارة الداخلية وهي على النحو التالي:

يشترط على المتقدم للتسجيل أن يكون من الغارمين السجناء. كما يجب أن يكون المتقدم للتسجيل من الأفراد المتعثر في سداد الدين أو الفواتير المستحقة. كما يجب أن يكون المتقدم من الغارمين غير قادر على تسديد الإقساط بحكم الظروف المادية.

أن يمتلك حساب خاص في منصة ابشر الإلكترونية لكي يصبح من المشمولين بخدمة فرجت.