شروط تقسيط تويوتا فورتشنر من الراجحي ومواصفاتها وأسعارها

شروط تقسيط تويوتا فورتشنر من الراجحي التي تعتبر من ضمن العروض الصيفية التي يقدمها البنك للمواطنين والمقيمين بالمملكة دون شرط تحويل الراتب للتقسيط، وتعد سيارة تويوتا فورتشنر من السيارات الهامة في المملكة التي يفضلها الكثير للمميزاتها وسهولة التعامل معها غير مواصفات والأسعار، ويقدم بنك الراجحي الكثير من العروض بالتعاون مع عبد اللطيف جميل لتسير تلك العروض ويكون اخر العروض هو شهر يوليو لذلك يبحث الكثير عن افضل العروض وانظمه التقسيط، ويتم التقسيط وفقا للشروط يضعها البنك والتي تتوافق مع المشتري على حسب دخلة غير أن البنك يقدم قرض السيارات بالتقسيط للمتقاعدين من وشروطه،ويعد البنك من اهم البنوك في المملكة التي تقدم تمويلات وقروض وكذلك تقسيط لسيارات لذلك يهتم اغلب العملاء بهذة العروض للأهمية السيارة في المملكة لسهولة التحرك في وقت الذروة واختصار للوقت، هي تسهيلات تسمح للعملاء بالقيام بالسداد للأقساط بشكل مؤجل لشراء سيارة جديدة ،السيارة الجديدة تكون تحت ملكية مصرف الراجحي ومن ثم يتم تأجيرها للعميل بموجب توقيع، العميل على “عقد تأجير سيارة” مقابل مبلغ أجرة شهريه لمدة محددة يتفق عليها الطرفين تكون ملكية المركبة للمصرف ويتم انتقالها إلى العميل في حال قام بدفع كامل مبلغ التأجير المفصل في العقد المتفق عليه بالتواريخ المحددة له وبدون أي تأخير إضافة إلى الدفعة الأخيرة المتفق عليها.

شروط تقسيط تويوتا فورتشنر من الراجحي

يقدم بنك الراجحي العديد من الشروط التي يجب على طالب التقسيط التزام بها للحصول على السيارة:

يبلغ معدل النسبة السنوي متضمنة التأمين ٦.٥% تقريبًا. تقسط السيارة لمدة تبلغ ٦٠ شهر. في نهاية التمويل ، هناك 40٪ من السعر كدفعة أولى. يبلغ قيمة القسط الشهري ١٦٠٧ ريال سعودي.

مواصفات تويوتا فورتشنر

تويوتا فورتشنر ٢٠٢١ هي الفئة الأولى من تويوتا بمحرك يبلغ سعته ٢.٤ لتر وبقوة ١٤٧ حصان. يبلغ دوران ٤٠٠ نيوتن ونظام دفع رباعي خفيف الوزن ومؤقت. وتتميز ب٦ سرعات مع ناقل حركة أوتوماتيك. يوجد نظام HAC عند صعود المرتفعات. يتوافر بالسيارة وسائد هوائية للمقعد الأمامي والسائق مع وجود خاصية لمنع السرقة. وتوجد بأربعة ألوان، الفضي والرمادي والأبيض والأسود. شاشة عرض المعلومات الخاصة بعدادات السيارة 4.2 بوصة. مرايا جانبية كهربائية وحساسات ركن أمامية وخلفية ومزودة بريموت كنترول

أسعار تويوتا فورتشنر

يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة 2WD دفع خلفي بمبلغ ١١٧.٨٠٠ ألف ريال سعودي. قيمة سعر الفئة الثانية 4WD دفع رباعي بمبلغ ١٤٧ ألف ريال. اعلي سعر في فئة الدفع الرباعي يصل إلى 168 ألف ريال.

والجدير بالذكر تقدم تويوتا جميل القيام بصيانة للسيارة لكل صيانة يقوم بها العميل، أى أن شركة تويوتا ستقوم بعمل صيانة 30 الف كيلومتر فى حالة قام العميل بعمل صيانة 20000، وقد أكدت شركة تويوتا لسيارات أن حملة الصيانة المجانية المقدمة تشمل سيارات تويوتا ما عدا سيارات كوستر وسوبرا وتويوتا 86 وداينا وهايس ومحركات الديزل.