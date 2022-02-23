خطوات قرض الترميم للنساء ورابط طلب تمويل الترميم للنساء الكترونيا

خطوات قرض الترميم للنساء، يقدمها لهن بنك التنمية الاجتماعية، حيث يقدم البنك تمويل الترميم بنك التنمية الاجتماعية لربات البيوت والنساء عموما، ممن تحتجن إلى هذا القرض، بشكل إجباري وله أهمية كبيرة لديهن، خاصة في حالات الانفصال من أزواجهن أو في حالات الأرامل، وهذا القرض تحديدًا تم إطلاقه، بهدف مساعدة المواطنين من ذوي الدخول المنخفضة والبسيطة، وإعانتهم على سد احتياجًا أساسيًا، وتسديد ثمنه وفقا لعدد من القواعد والشروط التي تحكمه، وهناك عدة شروط يقدمها بنك التسليف، من أجل تمويل الترميم منها؛ شروط بنك التسليف للنساء العاطلات، وكذلك شروط قرض الأسرة 1443، وشروط قرض الترميم للأرامل، وكذلك شروط قرض الترميم من الصندوق العقاري، أو بوجه عام شروط قرض الترميم 1443، بالإضافة إلى شروط قرض الترميم من الضمان الاجتماعي، واحتساب قيمة قسط قرض الترميم، بهدف التسهيل على المقترضين.

شروط قرض الترميم للنساء

يقوم بنك التنمية الاجتماعية السعودي، بالعديد من المبادرات والبرامج المقدمة من جانبه، لمساعدة المستفيدين في الحصول على القروض المطلوبة لأهداف مختلفة، بالإضافة إلى تقديمه تسهيلات متعددة في سداد قيمة القرض، ومن أبرز ما يقدمه بنك التنمية الاجتماعية من خدمات للمستفيدين منه؛ قرض كنف الضمان الاجتماعي للأرامل والمطلقات، وكذلك يوفر تعليمات في حال أردت معرفة شروط قرض الضمان الاجتماعي، مع طريقة حساب القرض على الراتب، وفيما يتعلق بتمويل الترميم للنساء 1443، فيجب توافر الشروط التالية في المستفيدة من القرض:

يشترط ألا يتخطى عمر المستفيد أكثر من 70 عامًا.

وألا يزيد عمر الكفيل عن 55 عامًا.

ولابد ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 12.500 ألف ريال سعودي.

كما يشترط ألا يقل عمر المنزل الزمني عن 5 أعوام.

وفي حال أراد المستفيد أن يقوم بالترميم، لابد من صك ملكية خاص بالمنزل، ويمكنك عمل استخراج صك إلكتروني بدل القديم من ناجز، لتوفير مستنداتك كاملة.

من ناجز، لتوفير مستنداتك كاملة. وفي حال انتقال ملكية المنزل إلى أحد أفراد أقارب الدرجة الأولى، فيجب ألا يكون قد مر عليه أقل من عام.

وإذا كان المستفيد قد حصل على قرض ترميم من قبل، يجب ألا يكون قد مر عليه أقل من ثمانية أعوام.

ويشترط عدم زيادة مساحة المنزل عن ألف متر مربعًا.

شروط قرض الترميم 1443

مطلوب منك إحضار صورة الهوية الوطنية الرقمية للمستفيد.

ويشترط تحديد عنوانك الوطني.

وأحضر رقم الآيبان البنكي الخاص بك.

مع تسجيل رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر.

خطوات قرض الترميم للنساء الكترونيا