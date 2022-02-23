نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع السفارة السعودية في اوكرانيا ورقم التواصل معها في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت العمليات البحثية نحو موقع السفارة السعودية في اوكرانيا تعتبر هي بعثة دبلوماسية سعودية تقدم خدماتها القنصلية والدبلوماسية للمقيمين السعوديين في أوكرانيا وأي شخص يرغب في الحصول على تأشيرة لدخول المملكة، بالإضافة إلى شرح وسائل الاتصال بالسفارة عبر أرقام الهواتف أو الموقع الإلكتروني، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو موقع السفارة السعودية في اوكرانيا.

سفارة المملكة العربية السعودية في كييف

تمثل المملكة العربية السعودية في جمهورية أوكرانيا من قبل سفارة المملكة العربية السعودية في كييف ، وتقع السفارة السعودية في عاصمة أوكرانيا، حيث تقدم العديد من الخدمات للسعوديين في أوكرانيا ولمن يرغب للحصول على تأشيرة سعودية من الأوكرانيين أو المقيمين في الأراضي الأوكرانية ويتمتع كلا البلدين بعلاقات ثنائية جيدة ويتم تمثيلها بشكل جيد في مختلف البلدان حول العالم المملكة لديها 106 سفارة وقنصلية حول العالم، وأوكرانيا لديها حوالي 205 سفارة وقنصليات حول العالم.

موقع السفارة السعودية في اوكرانيا

تقع سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الأوكرانية كييف في شارع كوشمين جار 1-3، ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني لسفارة المملكة العربية السعودية في أوكرانيا على 00380445205170 أو على 00380445205171، حيث تقدم السفارة العديد من الخدمات القنصلية للمواطنين السعوديين وغير السعوديين، تفتح السفارة من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 09:00 إلى الساعة 16:00 ويمكن إغلاق مكاتب السفارة في أيام العمل أيام العطل الرسمية في أوكرانيا، يمكن الحصول على معلومات عن السفارة وساعات عملها من خلال زيارة حساب السفارة الرسمي على منصة تويتر.

سفير السعودية في أوكرانيا

ويمثل المملكة العربية السعودية في أوكرانيا السفير محمد سليمان محمد المعشار الجبرين من مواليد 25 مايو 1963 حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام 1406 م، كما حصل على دبلوم دبلوماسي من المعهد الدبلوماسي والدراسات الدبلوماسية ودورات عديدة في العمل الدبلوماسي والإداري و أهم المناصب التي يشغلها.

نائب مدير الإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.

مدير إدارة التخطيط وتطوير الموارد البشرية.

قائم بالأعمال بالنيابة في سفارة المملكة في جمهورية مالي.

سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الكاميرون.

ساعات عمل السفارة السعودية في اوكرانيا

ساعات العمل: من الساعة 09:00 صباحًا وحتى الساعة 04:00 مساءً بتوقيت العاصمة كييف.

أيام الدوام: من الاثنين وحتى الجمعة.

أيام العطلة: السبت والأحد من كل أسبوع، بالإضافة إلى العطل الرسمية في أوكرانيا والمملكة العربية السعودية.

تحديد الموعد مع السفارة السعودية في اوكرانيا

يجب على كل من يرغب في زيارة سفارة المملكة العربية السعودية في أوكرانيا تحديد موعد في السفارة مسبقًا، ويمكن الاتصال بالسفارة لتحديد موعد على أحد الرقمين 00380445205170 أو 00380445205171، 00966920033334، و يمكنك أيضًا زيارة مبنى السفارة في كييف عاصمة أوكرانيا.

خدمات السفارة السعودية في اوكرانيا

تقدم سفارة المملكة العربية السعودية إلى جانب إصدار أنواع مختلفة من التأشيرات العديد من الخدمات القنصلية.

الخدمات القنصلية للسفارة السعودية في اوكرانيا

معالجة طلبات جواز السفر.

معالجة طلبات التأشيرة.

توثيق بعض المستندات.

تصديق المستندات.

إصدار وثائق السفر الطارئة.

تسجيل الزواج والولادة والوفاة.

خدمات السفارة السعودية في اوكرانيا للتأشيرات وجواز السفر

التأشيرة السياحية للمملكة العربية السعودية.

تأشيرة رجال الأعمال.

تأشيرة عبور المملكة العربية السعودية.

تأشيرة طالب.

تأشيرات طبية.

تأشيرة عمل في المملكة العربية السعودية.

تأشيرة المملكة العربية السعودية الدبلوماسية/ الرسمية.

رقم السفارة السعودية في أوكرانيا

رقم الهاتف: 00380445205170 أو 00380445205171

رقم الفاكس: 00380445205173

رقم هاتف شؤون السعوديين: 00380739090123

رقم مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج: 00966920033334

البريد الإلكتروني: [email protected]

حساب البعثة على تويتر: من الممكن زيارة الحساب الرسمي للسفارة على تويتر.

الموقع الإلكتروني للسفارة السعودية: من الممكن زيارة الموقع الرسمي للسفارة “هنا“

التواصل مع السفارة السعودية في أوكرانيا